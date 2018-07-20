TUZLA'DA KİMYASAL KOKU SORUŞTURMASI: 11 KİŞİYE DAVA AÇILDI

*Tuzla'da çok sayıda kişinin etkilendiği kimyasal kokuya ilişkin soruşturma tamamlandı. Soruşturma sonucu biri İBB'de mühendis olmak üzere toplam 11 kişi hakkında dava açıldı.

*Mühendis E.Ş. için, "Suçu bildirmeme" suçundan 1 yıla kadar, 10 kişi için de, "İştiraken çevreyi kirletme" ve "Bilinçli taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmak" suçlarından toplam 1'er yıl 2'şer aydan 6'şar yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

*Şüphelilerin bilinçli taksirle suçu işlediklerini kaydedilen iddianamede, "Çok sayıda kişinin suçtan zarar görmesi nedeniyle hakimin yargılama neticesinde alt sınırdan uzaklaşıp üst sınırdan ceza verilmesi arzu edilmektedir" denildi.

Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul DHA

Tuzla'da 25 Aralık 2017 tarihinde çok sayıda kişinin etkilendiği kimyasal koku sonucu İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma tamamlandı. Soruşturma sonucunda biri İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) görevli mühendis, 10'u da vidanjör şoförleri ve vidanjörlere sahip olan şirketin yetkilileri olmak üzere toplam 11 kişi hakkında dava açıldı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanarak mahkemeye gönderilen ve mahkeme tarafından da kabul edilen iddianameye göre, halk için tehlikeli olan kimyasal atıkların vidanjörler tarafından döküldüğü, bu kimyasal maddelerin halk için zararlı olan 'triklor etilen' 'tetra klor etilen' maddelerini içerdiği kaydedildi.