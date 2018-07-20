Tuzla'da kimyasal koku soruşturması: 11 kişiye dava açıldı

*Tuzla'da çok sayıda kişinin etkilendiği kimyasal kokuya ilişkin soruşturma tamamlandı. Soruşturma sonucu biri İBB'de mühendis olmak üzere toplam 11 kişi hakkında dava açıldı. *Mühendis E.Ş. için, "Suçu bildirmeme" suçundan 1 yıla kadar, 10 kişi için de, "İştiraken çevreyi kirletme" ve "Bilinçli taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmak" suçlarından toplam 1'er yıl 2'şer aydan 6'şar yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. *Şüphelilerin bilinçli taksirle suçu işlediklerini kaydedilen iddianamede, "Çok sayıda kişinin suçtan zarar görmesi nedeniyle hakimin yargılama neticesinde alt sınırdan uzaklaşıp üst sınırdan ceza verilmesi arzu edilmektedir" denildi. Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul DHA Tuzla'da 25 Aralık 2017 tarihinde çok sayıda kişinin etkilendiği kimyasal koku sonucu İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma tamamlandı. Soruşturma sonucunda biri İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) görevli mühendis, 10'u da vidanjör şoförleri ve vidanjörlere sahip olan şirketin yetkilileri olmak üzere toplam 11 kişi hakkında dava açıldı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanarak mahkemeye gönderilen ve mahkeme tarafından da kabul edilen iddianameye göre, halk için tehlikeli olan kimyasal atıkların vidanjörler tarafından döküldüğü, bu kimyasal maddelerin halk için zararlı olan 'triklor etilen' 'tetra klor etilen' maddelerini içerdiği kaydedildi. 97 KİŞİ HASTANELERE BAŞVURDU Yayılan koku nedeni ile 97 kişinin hastanelere başvurduğu bilgisine yer verilen iddianamede, mobese kayıtlarından kokunun bazı vidanjörler tarafından kanalizasyona boşaltılan kimyasal maddeden kaynaklandığının tespit edildiği, çok sayıda vidanjörden numune alındığı, Adli Tıp Kurumu Başkanlığı tarafından yapılan inceleme sonucu hazırlanan raporda, kokuya neden olan kimyasal atıkların 4 vidanjörden elde edilen kimyasal atık numuneleri ile uyumlu olduğu, 4 şoför ve vidanjörlerin sahibi olan şirketlerin 6 yetkilisinin tespit edildiği kaydedildi. İBB'de görevli mühendis olan E.Ş.'nin suçu bildirmeme suçundan dolayı sorumlu olduğu kaydedilen iddianamede, 4 şoför ve 6 şirket yetkilisinden oluşan C.K., E.K., H.K. M.K., M.A.C. M.A. M.A., O.T., R.K., T.K.'nın tespit edilerek sorgularının yapıldığı, şüphelilerin sorgularında suçlamaları kabul etmediği belirtildi. 'ÜST SINIRDAN CEZA VERİLMESİ ARZU EDİLMEKTEDİR' Şüphelilerin bilinçli taksirden sorumlu tutulmaları gerektiği belirtilen İddianamede, "Çok sayıda kişinin suçtan zarar görmesi nedeniyle hakimin yargılama neticesinde alt sınırdan uzaklaşıp üst sınırdan ceza verilmesi arzu edilmektedir" denildi. MÜHENDİS İÇİN 1 YILA KADAR 10 ŞÜPHELİ İÇİN DE 6.5 YIL CEZA İSTENDİ İddianamede şüpheli mühendis E.Ş. için, "Suçu bildirmeme" suçundan 1 yıla kadar hapis cezası istendi. Şoför ve vidanjörlerin sahipleri olan şirket yetkililerinden oluşan diğer 10 şüpheli için de, "İştiraken çevreyi kasten kirletme", "Bilinçli taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmak" suçlarından 1'er yıl 2'şer aydan 6'şar yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istendi. İddianamenin gönderildiği İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul ederek duruşma günü verdi.

