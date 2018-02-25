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Tuzla'da market soygunu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.02.2018 22:17 | Son Güncelleme

Market sahibini silahla yaralayan 3 şüpheli, kasadaki bir miktar parayı alarak kaçtı

İSTANBUL (AA) - Tuzla'da bir market, silahlı 3 kişi tarafından soyuldu.

Alınan bilgiye göre, Aydınlı Mahallesi Perçem Sokak'ta Süleyman İldan'a ait markete gelen silahlı 3 kişi iş yeri sahibini tehdit ederek para istedi.

Market sahibi İldan'ın direnmesi üzerine çıkan arbedede soygunculardan biri silahını ateşledi.

Olayda İldan yaralanırken, soyguncular kasadaki bir miktar parayı alarak olay yerinden kaçtı.

Mahalle sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis, güvenlik şeridi çekerek olay yerinde parmak izi çalışması yaptı.

Ambulansla hastaneye kaldırılan market sahibinin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Polis, soyguncuları yakalamak için çalışma başlattı.

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silahlı market soygunu Tuzla

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