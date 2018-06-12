Tuzla'da silahlı kavga: 1 ölü

İSTANBUL (AA) - Tuzla'daki silahlı kavgada, bir kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Aydınlı Mahallesi'ndeki bir inşaatta güvenlik görevlisi olarak çalışan Numan Y. ve Dursun Erdem (30) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Numan Y. tabancayla Dursun Erdem'i karnından ve dizinden yaraladı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Erdem, hastaneye kaldırılırken yaşamını yitirdi.

Olay sonrasında kaçan Numan Y, polis ekiplerince yakalandı.

