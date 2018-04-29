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Tuzla’da trafik kazası: 1 ölü 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2018 02:30 | Son Güncelleme

Tuzla’da trafik kazası: 1 ölü 1 yaralı

İSTANBUL (AA) – Tuzla’da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Tuzla Şifa Mahallesi İstanbul istikametindeki yan yolda İsa Fidan’ın kullandığı 34 VV 8995 plakalı otomobille Hasan Demirbaş idaresindeki 34 HT 4533 plakalı minibüs kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucu minibüs yolun kenarındaki bariyerlere çarparak yan yatarken, otomobil yine bariyerlere çarparak durdu.

Kazada iki sürücü de araçlarında sıkışarak ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekipleri Demirbaş’ı minibüsten çıkararak Tuzla Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Otomobilin sürücüsü Fidan ise tüm müdahelelere rağmen olay yerinde hayatını kaybetti.

Aşırı süretli olduğu öne sürülen araçların hangisinin kazaya sebep olduğunu belirlemek için polis çevredeki yol ve güvenlik kameralarında inceleme başlattı.

İncelemelerin ardından İsa Fidan’ın cenazesi otopsi için Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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