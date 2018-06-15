Tuzla'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

İSTANBUL (AA) - Tuzla'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Rauf Orbay Caddesi'nden Tersaneler yönüne seyreden 34 EJ 1257 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak takla attı.
Kazada, ismi henüz belirlenemeyen araç sürücüsü hayatını kaybetti.
Yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
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