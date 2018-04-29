Tuzla'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL Tuzla'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonda, 130 kök dişi hin keneviri, 172 adet extasy hap, 5 adet cigaralık olarak tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirilirken 2 kişi gözaltına alındı.
Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 24 Nisan günü Aydıntepe Mahallesi Edebali Caddesi üzerinde bulunan bir adrese uyuşturucu baskını düzenledi. Baskında, 130 kök dişi hin keneviri, 172 adet extasy hap, 5 adet cigaralık olarak tabir edilen uyuşturucu madde, 5 bin lira ile uyuşturucu madde imalatında kullanılan düzenekler ele geçirilirken B.S. ve S.S. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.S. tutuklanırken S.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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