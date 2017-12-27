Tuzla’da vidanjör sürücüleri gönüllü olarak numune verdi

Taner YENER / İSTANBUL, (DHA) - TUZLA'da 4 mahalleyi etkisi altına alan ve çok sayıda kişinin hastaneye kaldırılmasına neden olan kimyasal koku ile ilgili bazı vidanjör sürücüleri gönüllü olarak polis merkezine gelerek numune örnekleri verdi.

Polis merkezinin bahçesinde olay yeri inceleme polislerinin fotoğraflarını çektiği vidanjörlerden alınan numuneler incelenmesi için laboratuvara gönderildi.

(FOTOĞRAF)