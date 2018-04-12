Tuzla’da Yaşlılar Merkezi’nden sergi

Tuzla Belediyesi Yaşlılar Merkezi’nde resim ve filografi sanatı eğitimi alan yaşlıların yaptığı ürünler, Tuzla Belediyesi Rumeli Kültür Merkezi’nde vatandaşların beğenisine sunuldu. Tuzla Belediyesi Yaşlılar Merkezi, 65 yaş üstü vatandaşlara hafta içi her gün ev sahipliği yapıyor. Akranlarıyla kaliteli zaman geçiren yaşlılar, merkezde düzenlenen çeşitli kurslarda kültür ve sanat faaliyetlerine katılıyor. İlerleyen yaşlarına rağmen öğrenmeyi, üretmeyi sürdüren yaşlıların ortaya çıkardıkları eserler düzenlenen sergiyle vatandaşların beğenisine sunuldu. Tuzla Belediyesi Yaşlılar Merkezi tarafından Tuzla Belediyesi Rumeli Kültür Merkezi’nde açılan sergide Ayten Albay Bintepe’nin resimleri ile Dursun Demirel ve Şahvelet Daştan’ın filografi sanatı ile hazırladığı tablolar yer aldı. Serginin açılış kurdelesini Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, Tuzla Deniz Harp Okulu Komutanı Tuğamiral İbrahim Özdem Koçer ile sergide eserleri bulunan yaşlılar birlikte gerçekleştirdi. Tuzla Belediyesi birim müdürleri ve Tuzla Belediyesi Yaşlılar Merkezi sakinleri ile sanatçıların aileleri de sergiye katıldı.

“Büyüklerimiz gençliğe çok kıymetli bir mesaj göndermiş oldular”

Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı, sergideki tüm eserleri yakından inceleyerek, eser sahiplerinden yapım süreçleri hakkında bilgi aldı. Başkan Yazıcı, “Düşünen, üreten ve uygulayan insanlar yaşı kaç olursa olsun yaşlanmaz, büyürler. Üretime katılmayan, hazırcılığa ve kolaylığa kaçan insanlar ise yaşlanırlar. Öğrenmenin yaşı olmadığını da bu sergide bir kez daha görüyoruz. Büyüklerimiz bu sergideki eserlerinde duygularını, düşüncelerini, hayallerini tuvale, tablolara aktarmış ama gençliğe çok kıymetli bir mesaj göndermiş oldular” dedi.

Sergi, 13 Nisan Cuma gününe kadar Tuzla Belediyesi Rumeli Kültür Merkezi’nde ziyarete açık olacak.