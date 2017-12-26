Tuzla'da yayılan kaynağı belirsiz koku inceleniyor

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valisi Vasip Şahin, Tuzla'da yayılan ağır kokunun, AFAD ekipleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İGDAŞ, İSKİ ve ilgili diğer tüm birim ekiplerce tüm detaylarıyla araştırıldığını bildirdi.

Şahin, Twitter hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, "İlimiz Tuzla ilçesinde çevreyi rahatsız eden ve atıksu kolektöründen kaynaklanmış olabileceği değerlendirilen koku yayılması konusu, Valiliğimiz AFAD ekipleri, İBB, İGDAŞ, İSKİ ve ilgili diğer tüm birim ekiplerince tüm detaylarıyla araştırılmaktadır." ifadesini kullandı.

Tuzla'nın İstasyon, Yayla, Evliya Çelebi ve Postane mahallelerinde akşam saatlerinde sebebi bilinmeyen ağır bir koku alan vatandaşlar, ilgili kurumlara ihbarda bulunmuş, durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen ekipler, kokunun kaynağının belirlenmesi için çalışma başlatmıştı.

(AA)