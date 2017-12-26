Tuzla'da yoğun koku paniği (4)

Ramazan EĞRİ-ALİ Kerem BENGİ/İSTANBUL,(DHA)-TUZLA İstasyon, Yayla, Evliya Çelebi ve Postane Mahallelerinde, kaynağı henüz belirlenemeyen genizleri yakan yoğun koku paniğe yol açtı. Yoğun olarak hissedilen kokudan etkilenen kadın ve çocuklardan oluşan çok sayıda kişi hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ve AFAD ekipleri, kokunun kaynağını belirleyebilmek için atıksu kanallarında ölçüm yapıyor.

VALİ VASİP ŞAHİN'DEN AÇIKLAMA

Vali Vasip Şahin: İlimiz Tuzla ilçesinde çevreyi rahatsız eden ve atıksu kolektöründen kaynaklanmış olabileceği değerlendirilen koku yayılması konusu Valiliğimiz AFAD ekipleri, İBB, İGDAŞ, İSKİ ve ilgili diğer tüm birim ekiplerince tüm detaylarıyla araştırılmaktadır.

İBB'DEN KONUYA İLİŞKİN AÇIKLAMA

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

Tuzla'da akşam saatlerinde İstasyon, Yayla, Evliyaçelebi ve Postane mahallerinde yayılan koku ile ilgili araştırmalar devam ediyor. İhbarın gelmesiyle birlikte İGDAŞ, İtfaiye,İSKİ, AKOM, UMKE, İl Çevre Müdürlüğü ekipleri ve zabıta bölgede araştırmalarını sürdürüyor