TUZLA'DAKİ KİMYASAL ATIK KOKUSU: 11 ŞÜPHELİ SERBEST

-MAĞDURLARA 29 BİN TL ÖDEYECEKLER

Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul DHA

Tuzla'da kanalizasyona bıraktıkları kimyasal maddenin yaydığı koku ile çok sayıda kişinin etkilenmesine neden olan 11 şüpheliden 2'si savcılık tarafından, 9'u da mahkeme tarafından adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

Mahkeme, 4 şüpheliden her birinin mağdurlara eşit dağıtılmak üzere savcılık dosyasına 7 bin 250'şer lira yatırmasına karar verdi.

Mahkeme, şüphelilerden 9'unun İSKİ'nin vereceği her türlü işi yapmasına ve çevre duyarlılığı ile ilgili her türlü seminere katılmasına karar verdi.

Tuzla'da 25 Aralık 2017 tarihinde 97 kişinin etkilenerek hastaneye kaldırılmasına neden olan kimyasal kokuya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan biri mühendis 11 kişi, emniyet işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

İSKİ MÜHENDİSİNİN DE ARALARINDA BULUNDUĞU 2 KİŞİ SAVCILIK TARAFINDAN SERBEST BIRAKILDI

Soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edile şüphelilerden ikisi, savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı. Serbest bırakılan şüpheliler arasında İSKİ'de mühendis olarak görev yapan E.Ş. de yer aldı.