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Tuzla'daki kimyasal atıktan yayılan kokuya ilişkin soruşturma

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2018 11:38 | Son Güncelleme

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, 4 şoför, 3 şirket yöneticisi ve 1 mühendis olmak üzere 8 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi

İSTANBUL (AA) - Tuzla'da bazı mahalleleri etkileyen ve çok sayıda kişinin hastaneye başvurmasına neden olan kimyasal kokuya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 8 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, 25 Aralık 2017'de ilçede yayılan ağır kokunun kaynağının ve sorumlularının belirlenmesi için Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında 4 şoför, 3 şirket yöneticisi, 1 mühendis olmak üzere 8 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Olayla ilgili yürütülen soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

- Olayın geçmişi

Tuzla'da 25 Aralık 2017'de akşam saatlerinde bazı mahallelerde sebebi bilinmeyen ağır bir koku alan vatandaşlar, ilgili kurumlara ihbarda bulunmuş, durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen ekipler, kokunun kaynağının belirlenmesi için çalışma başlatmıştı.

Yoğun koku şikayetleri üzerine, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, incelemeler sonucu söz konusu kokunun atık su kolektör hattına kaçak deşarj edilen kimyasal atıktan kaynaklandığı duyurulmuştu.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, kokuya neden olan atık su hattına kaçak drenaj yapılmasına ilişkin sahaya döküm yaptığı yönünde tespiti bulunan 20'nin üzerinde vidanjörden alınan örneklerin incelenmesi için Adli Tıp Kurumu'ndan istenen raporda, 4 vidanjörden alınan örneklerin olay yerinden alınan numunelerle uyuştuğu tespiti yapılmıştı.

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