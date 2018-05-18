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Tuzla'daki kimyasal atıktan yayılan kokuya ilişkin soruşturma

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2018 22:23 | Son Güncelleme

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheli, 9'u adli kontrol hükümleri kapsamında olmak üzere bırakıldı - Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, 4 şüphelinin her birinin soruşturmada adı geçen mağdurlara eşit dağıtılmak üzere savcılık dosyasına 7 bin 250'şer lira yatırmasına karar verdi - Şüphelilerden 9'u hakkında İSKİ'nin vereceği her türlü işi yapmak, düzenlediği çevre duyarlılığı gibi bütün seminer ve toplantılarına katılmak şeklinde adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına hükmedildi

İSTANBUL (AA) - Tuzla'da bazı mahalleleri etkileyen ve çok sayıda kişinin hastaneye başvurmasına neden olan kimyasal kokuya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 kişi serbest bırakıldı.

Tuzla'da 25 Aralık 2017'de ilçede yayılan ağır kokunun kaynağının ve sorumlularının belirlenmesi için Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Burada soruşturmayı yürüten savcıya çıkarılan şüphelilerden 2'si ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Savcılık, 4 şüpheliyi "taksirle birden azla kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan tutuklama, "çevreyi kasten kirletmek " suçundan da yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol kararı verilmesi talebiyle, diğer 5 şüpheliyi de sadece adli kontrol tedbiri uygulanması istemiyle hakimliğe sevk etti.

- Çevre duyarlılığı ile ilgili seminerlere katılacaklar

Nöbetçi Anadolu Sulh Ceza Hakimliği, tutuklama talebiyle sevk edilen 4 şüphelinin her birinin soruşturmada adı geçen mağdurlara eşit miktarda ödenmek üzere savcılık dosyasına 7 bin 250'şer lira yatırmalarına hükmetti.

Hakimlik, sevk edilen 9 şüphelinin İSKİ'nin verdiği her türlü işi yapmak, düzenlediği çevre duyarlılığı gibi bütün seminer ve toplantılarına katılmak, İSKİ'nin belirlediği her haftada bir gün olmak üzere katıldıkları organizasyonlarda imza atmak şeklinde adli kontrol hükümlerinin uygulanarak serbest bırakılmasını kararlaştırdı.

Öte yandan hakimlik 9 şüphelinin yurt dışına çıkışlarının da yasaklanmasına hükmetti.

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Anahtar Kelimeler:
Kimyasay Koku Tuzla

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