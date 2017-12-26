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Tuzla'yı ayağa kaldıran kimyasalı döken 4 kamyon yakalandı!

GÜNCEL HABERLERİ | 26.12.2017 17:14 | Son Güncelleme 9 saat önce

Tuzla’da atık su kolektör hattına kaçak kimyasal atık deşarj edilmesinin ardından bölgede o gün görev yaptığı iddia edilen vidanjörler, örnek alınmak üzere Orhanlı Polis Merkezi Amirliğine getirildi.Olay yeri inceleme ekipleri vidanjörlerden tek tek numune alıp laboratuvara gönderildi.

Tuzla’da atık su kolektör hattına kaçak kimyasal atık deşarj edilmesinin ardından Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tüm kamera kayıtlarını inceledi. Ekipler olay günü bölgede çalışan vidanjörleri belirledikten sonra geniş çaplı araştırma başlattı. Vidanjörler Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince örnek alınmak üzere Orhanlı Polis Merkezi Amirliğine getirildi.

Çevrede bulunan çok sayıda vidanjör polis karakolunun önünde örnekleri alınmak üzere bekletildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin polis merkezine gelmesiyle birlikte vidanjörlere yapılan incelemeler başladı.Olay yeri inceleme ekipleri vidanjörlerden tek tek numune alırken, polis merkezi bahçesi adeta vidanjör otoparkına döndü. Alınan numuneler laboratuvara gönderildi.

İHA

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kamyon Tuzla kimyasal
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Acaba neden vidanjörler hangi firmaya ait olduğu yada hangi firmanın atığını attıkları ifşa edilmiyor. Gizli saklı tutun kim olduğu belli bile olmadan yazarsınız küçük bir ceza sonrası unutulur gider.
toplu kimyasal saldırı toplu katliam..ülkeye rezilliğe kokuşmuşluğa bakın....
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