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Tuzluca Belediyesi çalışmalara devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.02.2018 13:26 | Son Güncelleme

Tuzluca Belediyesi, ilçe genelinde gerçekleştirilecek olan işler kapsamında yerleşim alanlarının altyapı eksiklikleri gideriyor.Iğdır’ın Tuzluca İlçesi Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Kadıoğlu, Yukarı Mahallede yapılacak olan evlerin kanalizasyon çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Tuzluca Belediyesi çalışmalara devam ediyor

Tuzluca Belediyesi, ilçe genelinde gerçekleştirilecek olan işler kapsamında yerleşim alanlarının altyapı eksiklikleri gideriyor.
Iğdır’ın Tuzluca İlçesi Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Kadıoğlu, Yukarı Mahallede yapılacak olan evlerin kanalizasyon çalışmaları hakkında bilgi aldı. Mahalle sakinleriyle bir süre sohbet eden Kaymakam Kadıoğlu, sıkıntıları dinledi. Mahalle sakinleri, yapılan ve yapılacak hizmetler vesilesiyle çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkan Vekili Abdullah Kadıoğlu’na teşekkür etti.

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