Tuzluca’da Atletizm Geliştirme Projesi

Iğdır’ın Tuzluca İlçesinde Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü tarafından Atletizm Geliştirme Projesi kapsamında koşu elemeleri yapıldı.

Türkiye Atletizm Federasyonu 2018 sezonu atletizm geliştirme projesi kapsamında Tuzluca ilçesinde okullar arası kız ve erkek öğrenciler arasında 1500 metre ve 2000 metre yarışı yapıldı.

Dereceye giren öğrenciler daha sonra il bazında yarışmalara katılacak.