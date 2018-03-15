HABER

Tuzluca’da Atletizm Geliştirme Projesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2018 09:45 | Son Güncelleme

Iğdır’ın Tuzluca İlçesinde Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü tarafından Atletizm Geliştirme Projesi kapsamında koşu elemeleri yapıldı.Türkiye Atletizm Federasyonu 2018 sezonu atletizm geliştirme projesi kapsamında Tuzluca ilçesinde okullar arası kız ve erkek öğrenciler arasında 1500 metre ve 2000 metre yarışı yapıldı.Dereceye giren öğrenciler daha sonra il bazında yarışmalara katılacak.

Tuzluca’da Atletizm Geliştirme Projesi

Iğdır’ın Tuzluca İlçesinde Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü tarafından Atletizm Geliştirme Projesi kapsamında koşu elemeleri yapıldı.
Türkiye Atletizm Federasyonu 2018 sezonu atletizm geliştirme projesi kapsamında Tuzluca ilçesinde okullar arası kız ve erkek öğrenciler arasında 1500 metre ve 2000 metre yarışı yapıldı.
Dereceye giren öğrenciler daha sonra il bazında yarışmalara katılacak.

Tuzluca’da Atletizm Geliştirme Projesi

Bu sabah başlıyor! Birçok ilçede 30 saat sürecekBu sabah başlıyor! Birçok ilçede 30 saat sürecek
Türkiye'den yeni harekat hazırlığı! 'Jetlerimizi görünce anlayacaklar'Türkiye'den yeni harekat hazırlığı! 'Jetlerimizi görünce anlayacaklar'
Olay sözler! Hülya Avşar'a ders gibi yanıt! Olay sözler! Hülya Avşar'a ders gibi yanıt!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hain suikast planı! Aile fertleri ve en yakınları hedefteydi

Hain suikast planı! Aile fertleri ve en yakınları hedefteydi

Kaleden düşerek ölen Halil Dağ'ın kızlarının sosyal medya isyanı: Babam öldü, herkes gırgır yapıyor!

Kaleden düşerek ölen Halil Dağ'ın kızlarının sosyal medya isyanı: Babam öldü, herkes gırgır yapıyor!

İYİ Parti'den olay rapor! 'FETÖ eylem hazırlığında'

İYİ Parti'den olay rapor! 'FETÖ eylem hazırlığında'

Kandil'den Afrin'e talimat! Abdulkadir Selvi yazdı

Kandil'den Afrin'e talimat! Abdulkadir Selvi yazdı

AVM'de dehşet anları! 2 yaşındaki kıza göz kırptı ve...

AVM'de dehşet anları! 2 yaşındaki kıza göz kırptı ve...

Film gibi olay! Dün defnedilmişti bugün böyle çıkarıldı

Film gibi olay! Dün defnedilmişti bugün böyle çıkarıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kas hastası küçük Ali, tedavi olmazsa en fazla 20 yaşına kadar yaşayabilecek

Kas hastası küçük Ali, tedavi olmazsa en fazla 20 yaşına kadar yaşayabilecek

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın overlokçu çıktı!

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın overlokçu çıktı!

Çam kese böceğine karşı mücadele

Çam kese böceğine karşı mücadele

19’luk yazarın büyük başarısı

19’luk yazarın büyük başarısı

Taksicilerin en büyük sorunu; Yevmiye, Uber, durak sırası

Taksicilerin en büyük sorunu; Yevmiye, Uber, durak sırası

Güzel hutbe okuma yarışmasında hünerlerini gösterdiler

Güzel hutbe okuma yarışmasında hünerlerini gösterdiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.