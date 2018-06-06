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TV+ ile açık havada sinema keyfi Bomontiada'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2018 12:55 | Son Güncelleme

"TV+ ile Açık Havada Başka Sinema" etkinliğinde ödüllü bağımsız filmler, Bomontiada'da yaz boyu çarşamba günleri sinemaseverlerle buluşacak

İSTANBUL (AA) - "TV+ ile Açık Havada Başka Sinema" etkinliğinde ödüllü bağımsız filmler, Bomontiada’da yaz boyu çarşamba günleri sinemaseverlerle buluşacak.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, TV+ ve Pozitif iş birliğiyle gerçekleşen "TV+ ile Açık Havada Başka Sinema" etkinliği başladı.

TV+ ve Başka Sinema ortaklığıyla İstanbul’un kültür sanat adası Bomontiada’da çarşamba akşamları, dünyada ses getiren son zamanların en beğenilen bağımsız filmleri perdeye yansıtılacak.

Yaz boyunca devam edecek film gösterimlerinin ilki bu akşam saat 21.30’da "You Were Never Really Here (Hiçbir Zaman Burada Değildin)" filmiyle Bomontiada Avlu’da gerçekleştirilecek.

Paraguaylı yönetmen Marcelo Martinessi’nin 2018 yapımı ödüllü "Las Herederas (Mirasçılar)" ve yüz nakli ameliyatı üzerinden derin bir kimlik ve toplum eleştirisinin yapıldığı Polonyalı yönetmen Malgorzata Szumowska imzasını taşıyan "Mug (Yüz)" filmleri de vizyona girmeden önce açık hava sineması etkinliğinde gösterilecek.

12 Eylül’e kadar devam edecek film gösterimlerine katılım ücretsiz olacak. Etkinlik için herhangi bir yere kayıt yaptırmak da gerekmeyecek.

Bugün "You Were Never Really Here" filminin ardından,13 Haziran'da "Loveless", 4 Temmuz'da "Vertigo", 11 Temmuz'da "Good Time", 18 Temmuz'da "The Killing of a Sacred Deer", 25 Temmuz'da "The Other Side of Hope", 1 Ağustos'ta "Las Herederas" ve 8 Ağustos'ta "In the Fade" sinemaseverlerle buluşacak.

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Anahtar Kelimeler:
sinema Turkcell tv

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