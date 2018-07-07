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TV+ izlenme oranları seçim ve maçlarla 3’e katlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2018 11:02 | Son Güncelleme

Dünya Kupası maçları ve 24 Haziran seçim akşamında TV+ izlenme rakamları 3’e katlandı -Turkcell Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ayşem Ertopuz: - "Artık dijital ihracat dönemini başlatarak, ürünlerimizi dünyadaki bütün operatör kullanıcılarına açtık. TV+, çok yakında Almanya’da da hizmete başlıyor. Gurbetçiler Türkiye’de olduğu gibi en sevilen içerikleri TV+’tan izleyebilecek"

İSTANBUL (AA) - Dijital televizyon platformu TV+’ın kullanım oranı 24 Haziran seçim akşamı ve Dünya Kupası maçları ile 3’e katlandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, dünyanın ilk dijital operatörü Turkcell’in televizyon platformu TV+, son teknolojilerle donatılmış güçlü altyapısı ve zengin içeriğiyle Türkiye gündeminin nabzını tutuyor. Dört ekran deneyimi, 4K Ultra HD görüntü kalitesi ve 10 saniyelik periyodlarla ileri ve geri sarma özellikleriyle rakiplerine fark atan TV+’ın kullanıcı sayısı 2,5 milyona ulaştı.

Dünya Kupası maçları ve 24 Haziran seçim akşamında TV+ izlenme rakamları 3’e katlanarak bugüne kadarki en yüksek kullanım oranı elde edildi. Mobil uygulamada açık ara lider konumda yer alan TV+ en fazla Kayseri, Ankara ve Gaziantep’te izlendi.

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- TV+ Almanya’ya açılıyor

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ayşem Ertopuz, şunları kaydetti:

“Turkcell olarak son 10 yılın en yüksek büyüme oranlarını yakalamaya devam ediyoruz. Bu rekor büyümede, iş modelimizde data ve dijital servislerin ağırlıklı olarak gelişmesinin büyük rolü var. Son iki yıldır bu kapsamda, yatırımlarımızda data ve dijital servisler alanına yoğunlaştık. Müşterilerimizin bir gününün bin 440 dakikasına değer katan dijital servis portföyümüzü geliştiriyoruz. TV+ , BiP, fizy, Dergilik, Yaani, Lifebox ve UpCall ile toplumun her kesimine ulaşıyor, bin 440 dakikaya değer katıyoruz. Artık dijital ihracat dönemini başlatarak, ürünlerimizi dünyadaki bütün operatör kullanıcılarına açtık. TV+, çok yakında Almanya’da da hizmete başlıyor. Gurbetçiler Türkiye’de olduğu gibi en sevilen içerikleri TV+’tan izleyebilecek."

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- Dünya Kupası 4K kalitesinde

Turkcell Dijital Medya ve Eğlence Servisleri Direktörü Barış Zavaroğlu ise "Mobil cihazlar üzerinden sağlanan yayınlarda görüntü kalitesini iyileştiren TV+, cep telefonundan daha canlı televizyon keyfi yaşatıyor. Evde TV+ kullanıcıları Dünya Kupası’nı 4K Ultra HD görüntü kalitesinde izledi. TV+ kullanıcılarının çok sevdiği özelliklerimizden biri durdurma-geri alma fonksiyonlarını geliştiriyoruz. Yayını 24 saate kadar geriye alabilen kullanıcılara, artık 10 saniyelik periyodlarla da geri ve ileri alma seçeneği sunuluyor.” ifadelerini kullandı.

Sinemaseverleri açık hava etkinlikleriyle de buluşturan TV+, Bomontiada’da her çarşamba film gösterimleri gerçekleştiriyor. TV+ ile Açık Havada Başka Sinema, dünyada ses getiren son zamanların en beğenilen bağımsız filmleri perdeye yansıtıyor.

Bu konuya ilişkin de değerlendirmede bulunan Zavaroğlu, şunları aktardı:

“TV+ ile Bomontiada’da 2 yıldır ücretsiz film gösterimleri yapıyoruz. Amacımız filmseverleri yaz aylarında açık havada film dünyasıyla buluşturmak. Geçen yıl yaz boyunca her çarşamba yaptığımız gösterimlerle 30 bin kişi etkinliğimizi ziyaret etti, dijital mecralardan ise 1.5 milyon kişiye ulaştık. TV+ farkıyla, bu imkanları yaratmak önceliğimizde, kullanıcılarımız neredeyse orada olacağımız projelerde yer almaya devam edeceğiz. Yaz boyunca devam edecek film gösterimlerine katılım ücretsiz, bunun için sadece Bomontiada’ya gelip etkinlik öncesi isim yazdırmanız yeterli.”

2,5 milyon kullanıcıya ulaşan TV+, mobilde en çok takip edilen televizyon platformu oldu. Mobilde kullanıcılar günde 63 dakika TV+ seyrediyor.

Türkiye gündemi TV+’tan takip ediliyor. TV+ 24 Haziran Seçim akşamı, bugüne kadar ki en yüksek kullanım rakamına ulaştı. Kullanıcılar TV+’ta 1 saat mobil uygulamadan, 8 saat evlerinde kutu üzerinden zaman geçiriyor.

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