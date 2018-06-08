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TV programcısı ve şef Anthony Bourdain hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2018 15:02 | Son Güncelleme

TV programcısı ve şef Anthony Bourdain hayatını kaybetti

ABD'li şef, Emmy ödüllü televizyon programcısı ve yazar Anthony Bourdain 61 yaşında yaşamını yitirdi.

CNN'de yer alan haberde, program çekimleri için Fransa'da bulunan Bourdain'in intihar ettiği bildirildi.

Bourdain'in, yakın arkadaşı olarak bilinen Fransız şef Eric Ripert tarafından bir otel odasında ölü bulunduğu belirtildi.

Programlarının yayınladığı CNN'den yapılan açıklamada, "Meslektaşımız ve arkadaşımızın ölümünü bildirmekten büyük üzüntü duyuyoruz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, "Macera severliği, iyi yemek sevgisi ve güzel hikayeleri Bourdain'i eşsiz bir hikaye anlatıcısı yapmıştı." denildi.

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Anthony Bourdain Emmy ödüllü program tv

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