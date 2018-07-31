TVF Başkanı Üstündağ'dan Bakan Selçuk'a ziyaret

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'u makamında ziyaret etti.

TVF'den yapılan açıklamaya göre, ziyarette voleybolu yakından takip ettiğini belirten Bakan Ziya Selçuk, "Voleybolun sorunlarını en iyi bilenlerden biri olarak çok değerli federasyon başkanımızla iş birliği içerisinde voleybola gereken katkı ve desteği vereceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Mehmet Akif Üstündağ ise daha önce TVF Eğitim Kurulu Başkanlığı da yapan Bakan Selçuk'un bu göreve seçilmesinden dolayı voleybol camiasının duyduğu memnuniyeti aktardı.

Bakan Selçuk'un voleybolun içinden gelen bir isim olduğunu vurgulayan Üstündağ, "Voleybola ilgisi ve sevgisi bizleri çok mutlu ediyor. Sayın Bakanımızı burada görmekten şahsım ve yönetim kurulumuz adına çok mutlu olduk. Kendisine bir kez daha yeni görevinin hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Görüşmenin ardından Üstündağ, Bakan Selçuk'a spora ve voleybola katkılarından dolayı teşekkür ederek plaket, top ve üzerinde adının yazılı olduğu milli takım forması hediye etti.

