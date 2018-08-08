TVF Başkanı Üstündağ'dan Bakan Soylu'ya ziyaret

İSTANBUL (AA) - Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu makamında ziyaret etti.

TVF'den yapılan açıklamada, görüşmede 6222 sayılı kanun kapsamında müsabaka güvenliğine ilişkin yeni sezonda alınacak tedbirler konusunda karşılıklı görüş alışverişinde bulunulduğu bildirildi.

Süleyman Soylu'nun, Türk voleybolunun başarılarından dolayı gurur duyduğunu belirttiği, FIVB Uluslar Ligi'nde gümüş madalya kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı da tebrik ettiği kaydedildi.

Görüşmenin ardından Üstündağ, Bakan Soylu'ya voleybola desteğinden dolayı teşekkür ederek plaket, top ve üzerinde adının yazılı olduğu milli takım forması hediye etti.

