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Twitter'da büyük kavga! Cübbeli Ahmet Hoca'dan Emre Uslu'ya cevap!

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2018 04:00 | Son Güncelleme

Firari Fetö'cü Emre Uslu'nun 'Sen Dünya liderine kafa tutmanın ne olduğunu anlayacaksın Trump efendi. Türk’ün bileğini bükemeyeceksin. Cübbeli Ahmet hocamız bir Saleten Tefriciye okudu mu nalları dikersin' açıklamasına Cübbeli Ahmet Hoca'dan cevap geldi.

Twitter'da büyük kavga! Cübbeli Ahmet Hoca'dan Emre Uslu'ya cevap!

Firari Fetö'cü Emre Uslu'nun Twitter hesabı üzerinden yaptığı, 'Trump efendi. Türk’ün bileğini bükemeyeceksin. Cübbeli Ahmet hocamız bir Saleten Tefriciye okudu mu nalları dikersin' açıklamasına Cübbeli Ahmet'ten kısa sürede cevap geldi.

'NALLARI DİKERSİN'

Uslu, Twitter'de şu açıklamada bulundu;

Sen Dünya liderine kafa tutmanın ne olduğunu anlayacaksın Trump efendi. Türk’ün bileğini bükemeyeceksin. Cübbeli Ahmet hocamız bir Saleten Tefriciye okudu mu nalları dikersin.

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CÜBBELİ'DEN CEVAP GELDİ

Cübbeli Ahmet Hoca, 'Ey vatan hâini Emre Uslu! Bizim bedduâlarımızla başınıza gelenlerden hâlâ ibret almadınız! Siz, bizim duâmızla dalga geçin bakalım! Bu saatten itibâren mübârek on gecelerde Trump’a kahhâriye duâlarına başlamış bulunmaktayız! Gecenin okları hedefinden şaşmayacaktır!' sözleriyle Emre Uslu'ya cevap verdi.

Cübbeli Ahmet Hoca ve Firari Fetö'cü Emre Uslu'nun tartışması sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

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