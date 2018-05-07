AK Partili vatandaşları tehdit eden Avukat Sibel Sevinç Deveci FETÖ'den gözaltına alındı

İstanbul Başsavcılığı’nın 2018/79805 sayılı soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen avukat Sibel Sevinç Deveci FETÖ propagandası suçunu işlediği gerekçesiyle ikametinde gözaltına alındı.

Sabah'ta yer alan habere göre, Sibel Sevinç Deveci, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi görevlileri tarafından gözaltına alındı

TWİTTER'DAN AK PARTİLİLERİ TEHDİT ETMİŞTİ



Avukat Sibel Sevinç Deveci AK Partili vatandaşları tehdit ederek 'Bir hukukçu olarak biliyorum ki; "Birgün gelecek AKP'li olmadıklarını ispatlamaya çalışacaklar." Gelecek çok yakın. Unutmayın' diye attığı tweetle AK Partili vatandaşları hedef aldı. Gelen tepkiler üzerine hesabını kilitleyen Avukat hakkında vatandaşlar savcıları göreve çağırmıştı.

İşte Deveci'nin dikkat çeken tweetleri;





