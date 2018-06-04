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Twitter, Fas Başbakanı'na ait hesabı kapattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2018 04:40 | Son Güncelleme

Twitter, Fas Başbakanı'na ait hesabı kapattı

Fas Başbakanı Sadeddin el-Osmani'nin sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabının site tarafından kapatıldığı bildirildi.

Başbakanlık'tan yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Osmani'nin Twitter hesabının engellenmesi hakkında son günlerde sorular yöneltildiğine işaret edilerek, bu engellemenin, geçen ayın ortasında hesabın yoğun şekilde dolandığı gerekçesiyle Twitter'ın aldığı ihtiyati tedbir kararından kaynaklandığı belirtildi.

Açıklamada, başbakanlığın, hesabın normal şekilde işlemeye başlayana kadar konuyu takip edeceği kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
Fas hesap Kapatma Twitter

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