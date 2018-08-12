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Twitter hesabı kapatılmıştı... Ömer Turan'dan ilk açıklama: AK Partililer rahat edebilir

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2018 10:55 | Son Güncelleme

Twitter hesabı kapatılan gazeteci Ömer Turan, "Kraliçenin İslamcıları ve bana devamlı fitneci diyen AK Partililer rahat edebilir. Bundan sonra yokum. En azından bir süre yokum” açıklamasında bulundu.

Twitter hesabı kapatılmıştı... Ömer Turan'dan ilk açıklama: AK Partililer rahat edebilir

Gazeteci Ömer Turan, Twitter hesabının askıya alınmasının ardından "Kraliçenin İslamcıları ve bana devamlı fitneci diyen Ak Partililer rahat edebilir. Bundan sonra yokum. En azından bir süre yokum” dedi.

Turan, hesabının askıya alınmasının ardından Odatv’ye açıklama yaptı ve "Dün, 'döviz üzerinden çekilen operasyon bir ekonomik darbedir, bu darbeye karşı direnmek zorundayız, ya istiklal ya ölüm' tarzında tweetler attığım için mavi tıklı, onaylı hesabım Twitter tarafından askıya alınmıştır” dedi.

Ömer Turan açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Attığım tweetlerin hiçbirinde hakaret ve iftira bulunmamaktadır. Twitter hiçbir gerekçe göstermeden hesabımı askıya almıştır. Askıya alınan hesabımın dışında başka hiçbir hesabım yoktur. Adıma açılan diğer hesapların hepsi sahtedir. Twitter'dan özür dileyerek eski hesabımı yeniden açtırma yönünde hiçbir girişimde bulunmadım bulunmam da. Yeni bir hesap açmayı da düşünmüyorum.

Başta Mahalle medyası olmak üzere medyanın tamamı bana ambargo uyguluyordu. Tek platform Twitter kalmıştı. 4 yıldır mücadelemi canla başla bu platformdan yürütüyordum. Şimdi bu platformda kapandı. FETÖ'cüler, PKK'lılar, İslamcı postuna bürünmüş Kürtçüler, Kraliçenin İslamcıları ve bana devamlı fitneci diyen Ak Partililer rahat edebilir. Bundan sonra yokum. En azından bir süre yokum.”

Turan ayrıca sahibi olduğu Manset24.com haber sitesini de satacağını belirterek “Çekiliyorum” dedi.

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Ömer Turan ak parti ömer turan twitter

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
deli olmak hoştur amma Ömer Turan olmak başkadır başka...
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