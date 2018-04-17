Twitter’da teknik sorun

Sosyal medya devi Twitter’a teknik sorun nedeniyle ulaşılamıyor.

Dünyada milyonlarca kullanıcısı bulunan sosyal medya devi Twitter üyeleri hesaplarına ulaşamadı. Kullanıcılar Twitter’a girmek istediklerinde, “Teknik bir sorun var. Fark ettiğin için teşekkürler, bunu yakında düzelteceğiz ve her şeyi eski haline getireceğiz” yazısıyla karşılaştı.