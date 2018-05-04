HABER

Twitter'ın, kullanıcılardan şifrelerini değiştirmesini istemesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2018 12:32 | Son Güncelleme

Sosyal medya uzmanları, sistemindeki bir sorundan dolayı tüm kullanıcıların şifrelerini değiştirmesi talebinin kendi bünyelerinde aşılamayan bir sorunu da ortaya koyduğunu bildirdi - Medya İletişim Uzmanı Sanlav: - "Twitter kullanıcısı iseniz bilgisayarınız veya mobil cihazınız üzerinden hesabınıza girerek, şifrenizi değiştirebilirsiniz. Ayrıca kullanıcılar diğer sosyal medya mecralarını Twitter'daki aynı şifre üzerinden kullanıyorsa sızdırılma ihtimaline karşın bu hesap şifrelerini de değiştirmelerini tavsiye ederiz" - Sosyal Medya Uzmanı Coşkun: - "Twitter'ın yaptığı açıklama dikkatle incelendiğinde, 'Biz ufak bir hata yaptık. Bu hata herhangi bir sorun oluşturmuyor ancak ne olur ne olmaz şifreni değiştirir misin lütfen?' deniyor. Bu açıklama, şirket itibarını korumanın yanında kendi bünyelerinde aşılamayan bir sorunu da özetliyor"

İSTANBUL (AA) - İZZET TAŞKIRAN - Sosyal medya uzmanları, Twitter'ın sistemindeki bir sorundan dolayı tüm kullanıcılarından şifrelerini değiştirmesini istemesinin, şirket itibarını korumanın yanında kendi bünyelerinde aşılamayan bir sorunu da ortaya koyduğunu bildirdi.

Konuyla ilgili AA muhabirine açıklama yapan Medya İletişim Uzmanı Ümit Sanlav, Twitter'ın müşterilerine yıllardır basit bir takip ve iletişim mekanizması sağladığını, bu sadeliğin her geçen gün karmaşıklaşan internet dünyasında bazı avantajlar sağladığını belirtti.

Her geçen gün yenilik katılan diğer mecralar karşısında Twitter'ın bu özelliğinin zaman zaman olumsuz durumlar oluşturduğuna dikkati çeken Sanlav, şöyle devam etti:

"2013'ü bir değişim ve yenilenme dönemi olarak geçiren Twitter, Facebook'un popülerliğini asla yakalayamazken Instagram'ın hızla yükselişi karşısında popülerliğini iyice kaybetti. Twitter, son zamanlarda gerek iletilerde 140 karakterden 280 karaktere çıkışı gibi kullanıcıya doğrudan yansıyan değişikliklerle gerekse altyapısında güncelleme ve denemelerle bu yarışta havlu atmaya hiç niyetli olmadığını gösteriyor. Bağlantılı tweetleri mavi çizgi ile zaman akışında göstermesi, görsel ön izlemeleri, direkt mesajların içinde fotoğraf gönderilebilmesi, özelleştirilmiş haber akışları oluşturması, mobil uygulamalarını tamamen farklı görünüme kavuşturan arayüz güncellemesi, linkleri metin gövde metninden ayrı tutması bunlardan sadece bir kaçı."

Sanlav, Twitter'daki bu çalışmalar sırasında bazı güvenlik açıkları ortaya çıkabileceğini, aynı zamanda önceden var olan bazı açıkların da yeni fark edilmesinin mümkün olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Twitter'ın yayınladığı son duyuruda kullanıcıların şifrelerinin bir maskeleme teknolojisi ile gizlendiği ancak sitede yer alan bir hata yüzünden sitenin kayıtlarını tutan günlüklerde şifrelerin maskeleme olmaksızın saklandığının tespit edildiği belirtilmesi de her iki durumdan biri olabilir. Açıklamada hatanın düzeltildiği, araştırmalar neticesinde şifreleri maskesiz olarak saklayan günlüklerin sızdırılmadığı belirtilse de güvenlik önleminin alınması amacıyla şifrelerin değiştirilmesini öneriyoruz. Twitter kullanıcısı iseniz bilgisayarınız veya mobil cihazınız üzerinden hesabınıza girerek, şifrenizi değiştirebilirsiniz. Ayrıca kullanıcılar diğer sosyal medya mecralarını Twitter'daki aynı şifre üzerinden kullanıyorsa bir sızdırılma ihtimaline karşın bu hesap şifrelerini de değiştirmelerini tavsiye ederiz."

-"Bu talep, aşılamayan bir sorunu özetliyor"

Sosyal Medya Uzmanı Sedat Coşkun ise Londra merkezli "Cambridge Analytica" adlı veri analiz firmasının, 50 milyon Facebook kullanıcısının hesaplarından izinsiz topladığı kişisel verileri, ABD ve İngiltere'de kritik siyasi seçimleri etkilemek için usulsüz kullandığına yönelik iddialarla ortaya çıkan krizin tüm dünyada ses getirdiğini anımsattı.

- "Siber saldırıda bunun etkili olmayacağı endişesi var"

Bu krizin, Facebook'un hisse değerlerinden, kullanıcı sayısının azalmasına kadar bazı olumsuz etkileri beraberinde getirdiğini dile getiren Coşkun, şöyle devam etti:

"Facebook'un en önemli rakibi Twitter, Facebook'un güvenilirliğinin sorgulandığı bir zaman diliminde güvenlik protokollerini de hızla güncelledi. Bundan bir ay önce dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen güvenlik şikayetlerini de gündemine alarak önemli güncellemeler yayınlayan Twitter, öyle görülüyor ki bu iyileştirmelerin olası bir siber saldırıda çok da etkili olacağına inanmıyor. Dolayısıyla kullanıcılarına önlem ve tavsiyeden ziyade mutlaka şifrelerini değiştirmelerini söylüyor. Twitter'ın yaptığı açıklama dikkatle incelendiğinde, 'Biz ufak bir hata yaptık. Bu hata herhangi bir sorun oluşturmuyor ancak ne olur ne olmaz şifreni değiştirir misin lütfen?' deniyor. Bu açıklama, şirket itibarını korumanın yanında kendi bünyelerinde aşılamayan bir sorunu da özetliyor."

Coşkun, kullanıcılara şifrelerini değiştirmelerini tavsiye ederek, iki faktörlü doğrulamanın, şifre güvenliği konusunda güvenilir bir tercih olduğunun altını çizdi.

Sosyal medyada 'Muharrem İnce' fırtınasıSosyal medyada 'Muharrem İnce' fırtınası
Gül, Erdoğan'ı katılacağı düğüne gitmeyecek!Gül, Erdoğan'ı katılacağı düğüne gitmeyecek!
Genç kızları taciz edince bakın ne dediGenç kızları taciz edince bakın ne dedi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Facebook Sedat Coşkun sosyal medya Twitter şifre Ümit Sanlav

En Çok Okunan Haberler

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce

Muharrem İnce ne kadar oy alır? 24 Haziran seçimleriyle ilgili son anket sonuçları

Muharrem İnce ne kadar oy alır? 24 Haziran seçimleriyle ilgili son anket sonuçları

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yurt dışı kamu personelinin izinleri durduruldu

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yurt dışı kamu personelinin izinleri durduruldu

Eski futbolcu Pavel Pergl intihar etti

Eski futbolcu Pavel Pergl intihar etti

Sen Anlat Karadeniz'de pes dedirten hata!

Sen Anlat Karadeniz'de pes dedirten hata!

Çorum'da halk mezarlığa gece de akın etti! 'Kızı bulduk' söylentisi ortalığı karıştırdı

Çorum'da halk mezarlığa gece de akın etti! 'Kızı bulduk' söylentisi ortalığı karıştırdı

İlginizi Çekebilir

24 Haziran seçimleri öncesi çarpıcı açıklamalar: Büyük operasyon geliyor

24 Haziran seçimleri öncesi çarpıcı açıklamalar: Büyük operasyon geliyor

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yurt dışı kamu personelinin izinleri durduruldu

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yurt dışı kamu personelinin izinleri durduruldu

Başbakan'ın müjdesini verdiği emekli ikramiyesi, öğrenci affı ve imar barışı komisyondan geçti

Başbakan'ın müjdesini verdiği emekli ikramiyesi, öğrenci affı ve imar barışı komisyondan geçti

Fatih Portakal'dan dikkat çeken CHP tweeti!

Fatih Portakal'dan dikkat çeken CHP tweeti!

Tramvayda insanlık dersi veren genç Iraklı çıktı

Tramvayda insanlık dersi veren genç Iraklı çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Mahkeme bu itirafla yankılandı: Fethullah Gülen üzerindeki atleti çıkarıp hediye olarak bana gönderdi!

Mahkeme bu itirafla yankılandı: Fethullah Gülen üzerindeki atleti çıkarıp hediye olarak bana gönderdi!

Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı katılacağı düğüne gitmeyecek!

Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı katılacağı düğüne gitmeyecek!

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dış cephe kaplamaları sökülüyor

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dış cephe kaplamaları sökülüyor

Kriz SMSC platformu nedir? Turkcell'den gelen kriz mesajı herkesi meraklandırdı!

Kriz SMSC platformu nedir? Turkcell'den gelen kriz mesajı herkesi meraklandırdı!

Adem Huduti'nin cezası belli oldu!

Adem Huduti'nin cezası belli oldu!

Cuma mesajları 2018, Herkese uygun güzel, uzun, kısa veya resimli Cuma mesajları

Cuma mesajları 2018, Herkese uygun güzel, uzun, kısa veya resimli Cuma mesajları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.