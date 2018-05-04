Twitter'ın, kullanıcılardan şifrelerini değiştirmesini istemesi

İSTANBUL (AA) - İZZET TAŞKIRAN - Sosyal medya uzmanları, Twitter'ın sistemindeki bir sorundan dolayı tüm kullanıcılarından şifrelerini değiştirmesini istemesinin, şirket itibarını korumanın yanında kendi bünyelerinde aşılamayan bir sorunu da ortaya koyduğunu bildirdi.

Konuyla ilgili AA muhabirine açıklama yapan Medya İletişim Uzmanı Ümit Sanlav, Twitter'ın müşterilerine yıllardır basit bir takip ve iletişim mekanizması sağladığını, bu sadeliğin her geçen gün karmaşıklaşan internet dünyasında bazı avantajlar sağladığını belirtti.

Her geçen gün yenilik katılan diğer mecralar karşısında Twitter'ın bu özelliğinin zaman zaman olumsuz durumlar oluşturduğuna dikkati çeken Sanlav, şöyle devam etti:

"2013'ü bir değişim ve yenilenme dönemi olarak geçiren Twitter, Facebook'un popülerliğini asla yakalayamazken Instagram'ın hızla yükselişi karşısında popülerliğini iyice kaybetti. Twitter, son zamanlarda gerek iletilerde 140 karakterden 280 karaktere çıkışı gibi kullanıcıya doğrudan yansıyan değişikliklerle gerekse altyapısında güncelleme ve denemelerle bu yarışta havlu atmaya hiç niyetli olmadığını gösteriyor. Bağlantılı tweetleri mavi çizgi ile zaman akışında göstermesi, görsel ön izlemeleri, direkt mesajların içinde fotoğraf gönderilebilmesi, özelleştirilmiş haber akışları oluşturması, mobil uygulamalarını tamamen farklı görünüme kavuşturan arayüz güncellemesi, linkleri metin gövde metninden ayrı tutması bunlardan sadece bir kaçı."