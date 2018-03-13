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TYB Erzurum Şubesi’nden “100 Yıl Şiir Şöleni”

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2018 09:25 | Son Güncelleme

Erzurum’un Ermeni katliamcılardan kurtuluşunun 100.yılı anısına düzenlenen faaliyetlere TYB Erzurum Şubesi “100.Yıl Şiir Şöleni” ile katılıyor.Erzurum Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ve Erzurum TRT İl Müdürlüğü ile birlikte gerçekleştirilecek olan şiir şöleninde şairler kendi şiirlerini okuyacaklar.Şiir Şöleninin Erzurum’un düşman işgalinden kurtuluşunun 100.

Erzurum’un Ermeni katliamcılardan kurtuluşunun 100.yılı anısına düzenlenen faaliyetlere TYB Erzurum Şubesi “100.Yıl Şiir Şöleni” ile katılıyor.
Erzurum Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ve Erzurum TRT İl Müdürlüğü ile birlikte gerçekleştirilecek olan şiir şöleninde şairler kendi şiirlerini okuyacaklar.
Şiir Şöleninin Erzurum’un düşman işgalinden kurtuluşunun 100. Yılı münasebetiyle düzenlendiğini belirten TYB Erzurum Şube Başkan Yardımcısı Yusuf Kotan, “Şiir şölenimize herkesi bekliyoruz. Erzurumlu şairlerin katılacağı şölende Erzurum temalı şiirlerin yanı sıra, sanatçıların seslendireceği kahramanlık türküleri ve şarkıları ile Erzurumlulara unutulmaz bir gece yaşatmak istiyoruz. Bu vesile ile de Erzurum’un ve Erzurumluların bu güzel günlerini kutluyorum” dedi.
Şiir şöleni, Erzurum İl Müftülüğü Konferans Salonu’nda 14 Mart Çarşamba günü saat 19.00’da yapılacak.

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