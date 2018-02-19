TYB Erzurum Şubesi’nin Edebiyat dergisi Hüma tanıtıldı

Erzurum’dan Türkiye’ye yeni bir nefes; Hüma Edebiyat-Sanat Dergisi’nin ilk sayısı tanıtım toplantısı ile yayına başladı.

Türkiye Yazarlar Birliği Erzurum Şubesi sürdürdüğü faaliyetlerinin arasına bir yenisini kattı.

Erzurum’da kültür, sanat, edebiyat alanında önemli bir boşluğu dolduran; yürüttüğü faaliyetlerle şehrin bu alandaki ihtiyaçlarına cevap vermeye çalışan Türkiye Yazarlar Birliği Erzurum Şubesi tarafından HÜMA Edebiyat-Sanat Dergisi yayımlandı.

TYB Erzurum Şubesi tarafından çıkarılan ve “Erzurum’dan Türkiye’ye yeni bir soluk” sloganıyla yayın hayatına başlayan Hüma Dergisinin tanıtım programına, seçkin bir davetli topluluğunun katılımıyla gerçekleştirildi.

Edebiyat-sanat alanında yayın yapacak olan derginin ilk sayısının tanıtım toplantısına şair, yazar, bürokrat, öğrenciler büyük bir ilgi gösterdi.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Abdulhalık Karabulut, Erzurum’da böyle bir derginin tanıtım toplantısına katıldığı için mutlu olduğunu dile getirerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Erzurum Kültür Turizm İl Müdürü Cemal Almaz’da yaptığı konuşmada HÜMA Dergisi’nin Erzurum’da büyük bir boşluğu dolduracağına inandığın belirterek, müdürlük olarak Türkiye Yazarlar Birliği Erzurum Şubesi’nin her zaman yanlarında olduğunu hatırlattı.

HÜMA Dergisi’nin editörü İsmail Bingöl konuşmasında derginin bir ihtiyaçtan doğduğunu, Erzurum’dan Türkiye’ye bir nefes olmak niyetinde olduklarını belirterek; dergiye destek veren yazar ve şairlere teşekkür etti.

HÜMA Edebiyat-sanat Dergisi 3 ayda bir dosya dergiciliği yaparak yayınlanacak. İlk sayısında Çocuk Edebiyatını konu alan dergi ‘de genç kalemlerin yanı sıra Türk Edebiyatının tanınmış isimleri de yer aldı.

Derginin Yazı İşleri Müdürü Yusuf Kotan ise katılımcılara teşekkür etti ve mizanpajını yapan Zafer Medya’nın grafikerlerinden Ufuk Çetinkaya’ya teşekkür belgesi vereceklerini belirtti.

Teşekkür belgesini Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Abdulhalık Karabulut verdi.

Kotan, kapanış konuşmasında TYB Erzurum Şubesi’nin, Erzurum’da ilkleri yaşatmaya devam ettiğini, çalışmalarının artarak devam edeceğini söyledi.