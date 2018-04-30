TYB kuruluşunun 40. yılında 40 ödül verdi

Arıcan, programın başlığından yola çıkarak, vefanın en önemli erdemlerden biri olduğuna işaret ederek, "(Vefa) iyiliğin kadrini ve kıymetini bilmek. Toplumu adına, toplum için, milleti için yapılmış bu fedakarlığı, bu emeği, bu güzelliklerin hatırlanması ve anılması kadar herhalde daha güzel bir şey olmasa gerek. Bizler zaten çok büyük ödüller vermiyoruz. 37 yıldır verdiğimiz TYB ödülleri var. O da çok değerli bir ödül. Orada da bir kadir kıymet bilme faaliyeti icra ediliyor aslında." diye konuştu.

TYB İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı da TYB adına bugüne kadar emeği geçen herkese teşekkür ederek, "Savaş döneminin kahramanları olduğu gibi, sulh döneminin de kahramanları vardır. Sulh döneminin kahramanları yaşadığı dönemi aydınlatan sanatçılarımız, yazarlarımız, alimlerimizdir. Onlar olmasaydı bu topraklar çorak kalacaktı." ifadelerini kullandı.

Vefa ödülü alanlar arasında yer alan TYB Şeref Başkanı D. Mehmed Doğan ise en büyük ödülünün, TYB'nin 40. yıla ulaşması olduğunu ifade etti.

Törende, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş adına Teşekkür Beratını alan İstanbul Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, "Ben de TYB'nin bir mensubuyum ve 1994 yılında hayatımın en anlamlı ilk ödülünü radyoculuk dalında 'Kültürümüz- Kimliğimiz' adlı programla TYB'den almıştım." dedi.

"40. Yıl Vefa Gecesi" kapsamında ayrıca yönetmen Necip Sarıca, Süleymaniye Kütüphanesi eski müdürü Dr. Nevzat Kaya, ressam İlhami Atalay ve Devrim Erbil, mimar Sinan Genim, felsefe tarihçisi Prof. Dr. Murtaza Korlaelçi, sanat tarihçisi Prof. Dr. Haşim Karpuz ile Semavi Eyice, klasik Türk müziği sanatçısı Alaeddin Yavaşça, müzisyen, yazar ve şair Prof. Dr. Şahin Uçar, halk müziği sanatçısı Aysun Gültekin, hat sanatçısı Hasan Çelebi, Türk hat sanatı üzerine araştırmalarıyla bilinen Prof. Dr. Uğur Derman ve Türk tezhip sanatı ustası ve araştırmacısı Prof. Dr. Fatma Çiçek Derman, yazar Doç. Dr. Emin Işık, kültür tarihçisi ve araştırmacısı Dursun Gürlek, bestekar Amir Ateş ve Erol Sayan, İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi Genel Direktörü Doç. Dr. Halit Eren, cilt sanatı üstadı İslam Seçen, ilahiyatçı Prof. Dr. Mustafa Kara, halk edebiyatı araştırmacısı M. Sabri Koz, sahaf ve araştırmacı Emin Nedret İşli, edebiyat araştırmacısı Prof. Dr. Yavuz Akpınar, yazar ve şair Prof. Dr. Turan Koç, hattat, ebrucu ve şair Fuat Başar, tarihçi Mehmet Genç, sosyolog ve yazar Prof. Dr. Ümit Meriç, felsefeci Prof. Dr. Teoman Duralı, piyanist ve besteci Tuluyhan Uğurlu, yazar Osman Akkuşak, sanat tarihçisi Prof. Dr. Nurhan Atasoy, foto muhabiri Ara Güler, araştırmacı-yazar ve ilahiyatçı Prof. Dr. Salih Tuğ, yazar ve şair Beşir Ayvazoğlu, ilahiyatçı ve felsefeci Prof. Dr. Bekir Karlığa, araştırmacı Prof. Dr. İsmail E. Erünsal ve tarihçi, yazar Mehmed Niyazi Özdemir ile ilahiyatçı Prof. Dr. Raşit Küçük ödüle değer bulundu.

TYB'nin kuruluşuyla ilgili belgeselin de izlenime sunulduğu program, "İncesaz" grubunun verdiği konserle sona erdi.

