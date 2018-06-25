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TYB'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2018 15:15 | Son Güncelleme

TYB'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik

İSTANBUL (AA) - Türkiye Yazarlar Birliği (TYB), 24 Haziran seçimlerindeki başarısından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti.

TYB açıklamada, "Türkiye 24 haziran seçimlerini büyük bir olgunlukla tamamladı, ortaya çıkan sonucu ülkemizin ve milletimizin geleceği ile hayırlı bir başlangıç olarak görüyoruz." DEDİ.

Halkın büyük desteğini kazanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve bütün partilerden seçilen vekilleri tebrik eden TYB, yeni dönemin barış, uzlaşma ve hizmet dönemi olmasını temenni ettiklerini dile getirdi.

TYB, açıklamasında şunları kaydetti:

"Gün basiret zamanıdır, ülkeyi ve milleti ileri götürme zamanıdır. Bölgemizin, İslam aleminin geleceği Türkiye'nin istikrar içinde gelişmesine bağlıdır. İstikrarın sürdürülmesi kararlı politikalar üretilmesini gerektirir. Geçmişimizden güç alarak geleceğimizi kuracak bir yürüyüşü sadece desteklemek değil, içinde de yer almamız gerekir. Yazarlar camiasının bu yürüyüşün içinde olacağından şüphe yoktur."

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