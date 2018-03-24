İSTANBUL (AA) - Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şubesi Başkanı Mahmut Bıyıklı, "Genç şairleri ve yazarları önemsiyoruz. Edebi yürüyüşlerinde destek olmak için bu programları hazırlıyoruz." dedi.

TYB İstanbul Şubesi tarafından düzenlenen "Kitabına Göre Konuşalım" panelinde şair Berat Bıyıklı'nın Çıra Yayınları'ndan çıkan "T Şehrinde İp Atlayan Çocuklar" adlı eseri konuşuldu.

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şubesi Başkanı Mahmut Bıyıklı, Berat Bıyıklı'nın kitaplarını severek okuduğunu, şiirlerindeki edebi şevkin okuyucuya hemen yansıdığını ifade etti.

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Balcı, Berat Bıyıklı'nın 15 Temmuz'un şiirini yazan şairlerden biri olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Şair veya edebiyatın farklı alanlarıyla uğraşan sanatçılar için malzeme, dil. Dil bir sanat eserinin malzemesi olduktan sonra o toplumun dilini kullanan bir şair ya da yazar toplumdan kendini bigane kılamaz, Kullandığı kelimeler ister istemez toplumda yansıması olur veya toplumda anlamını bulmuş, çağrışımlarını oluşturmuş kelimeleri şiirinde kullanacaktır."