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TYB'den "Kitabına Göre Konuşalım" paneli

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2018 22:31 | Son Güncelleme

Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi Başkanı Bıyıklı: - "Genç şairleri ve yazarları önemsiyoruz. Edebi yürüyüşlerinde destek olmak için bu programları hazırlıyoruz"

İSTANBUL (AA) - Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şubesi Başkanı Mahmut Bıyıklı, "Genç şairleri ve yazarları önemsiyoruz. Edebi yürüyüşlerinde destek olmak için bu programları hazırlıyoruz." dedi.

TYB İstanbul Şubesi tarafından düzenlenen "Kitabına Göre Konuşalım" panelinde şair Berat Bıyıklı'nın Çıra Yayınları'ndan çıkan "T Şehrinde İp Atlayan Çocuklar" adlı eseri konuşuldu.

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şubesi Başkanı Mahmut Bıyıklı, Berat Bıyıklı'nın kitaplarını severek okuduğunu, şiirlerindeki edebi şevkin okuyucuya hemen yansıdığını ifade etti.

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Balcı, Berat Bıyıklı'nın 15 Temmuz'un şiirini yazan şairlerden biri olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Şair veya edebiyatın farklı alanlarıyla uğraşan sanatçılar için malzeme, dil. Dil bir sanat eserinin malzemesi olduktan sonra o toplumun dilini kullanan bir şair ya da yazar toplumdan kendini bigane kılamaz, Kullandığı kelimeler ister istemez toplumda yansıması olur veya toplumda anlamını bulmuş, çağrışımlarını oluşturmuş kelimeleri şiirinde kullanacaktır."

Yazar Ercan Ata da Bıyıklı'nın akıcı bir dile, kendini okutan bir üsluba
sahip olduğunu anlattı.

Ata, Bıyıklı'nın kuşağı içerisinde toplumdan kopmadan, dünya
görüşünden ve sanatından taviz vermediğini ifade etti.

Ahmet Şefik Vefa ise Bıyıklı'yı edebiyat dergilerinde takip
etmekten memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Konuşmaların ardından söz alan Berat Bıyıklı, programın kendisini çok mutlu ettiğini kaydederek, şiir kitabındaki "Beyhude" adlı şiiri okudu.

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Şair şiir TYB

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