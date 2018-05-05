Düzce Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi Üyeleri tarafından bu yıl 4'üncüsü düzenlenen "Düzce Otları Tyche Bereket Festivali"nin kortej yürüyüşü yapıldı.
Dün başlayan ve kent genelinde yetişen otların sergilendiği festivalin kortej yürüyüşünde vatandaşlar, Cedidiye Meydanı'ndan Anıtpark'a yürüdü.
Yöresel kıyafetlerini giyen vatandaşlar, cadde boyunca bando takımı eşliğinde dans etti.
Çocukların da katıldığı yürüyüş renkli görüntülere sahne olurken, Düzceliler festival alanını doldurdu.
Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, yaptığı açıklamada, dün başlayan festivale yoğun ilgi olduğunu söyledi.
İnsanların tarihten bu yana kullanılan otların nereden geldiğini ve hangi yemeklerde kullanıldığını bu festivalde öğrendiğini ifade eden Ay, şöyle konuştu:
"Tüm ilçelerimizden yöresel otlarımızı bu festivalde bir araya getirdik. Belediye olarak bu işe öncülük ettik, çok güzel bir organizasyon oldu. Geleneksel olarak bu festival devam edecek. Burada çok büyük bir ilgi var. Düzce de tüm etnik gruplardan oluşan bir şehir. Bu farklılık ile birçok farklı ot ortaya çıktı."
Kendisinin de festival için ot topladığını vurgulayan Ay, "Biz buraya büyük emek verdik. Burada birçok ot sergileniyor, sergilenmeye devam ediyor. Dileyen burada olan otlardan istediği yemeği de yapabiliyor. Zaten bu otlardan hazırlanan yemekler burada ikram ediliyor." dedi.
Halk oyunları gösterileriyle devam eden festival, yarın sona erecek.
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