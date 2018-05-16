TZOB'dan İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, ABD'nin Tel Aviv'deki Büyükelçiliğini İsrail'in başkenti olarak tanıdığı Kudüs’e taşımasının Filistin'i ve İslam dünyasını derinden yaraladığını, İsrail'in Filistinlilere yönelik katliamına ortam hazırladığını bildirdi.
Bayraktar, yaptığı yazılı açıklamada, ABD yönetiminin, dünya Müslümanlarını yok sayarak Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması ve bunu ramazana iki gün kala yapmasının, Kudüs'ün statüsüne vurulan bir darbe olduğunu belirtti.
Dünyadaki hiçbir Müslümanın bu karara razı olmasının beklenemeyeceğini vurgulayan Bayraktar, şunları kaydetti:
"ABD'nin Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması Filistin'i ve İslam dünyasını derinden yaralamış, İsrail'in katliamına ortam hazırlamıştır. Bu uluslararası hukuku ve Birleşmiş Milletler kararlarını da açıkça ihlal demektir. Kutsal bir şehir olan Kudüs'ün statüsüne saldırı öncelikle Müslüman dünyasına bir saldırıdır. Kimse, tüm Müslümanların göz bebeği olan Kudüs'e yönelik böyle bir hareketin, tüm İslam aleminde infiale sebep olacağını unutmasın. Akıldan çıkarılmasın ki eğer dünyada bir barış isteniyorsa, bu barış Kudüs'ten, Filistin'den başlar."
Bayraktar, tüm İslam dünyasının bu karara karşı birlik içinde hareket etmesi, ABD'yi bu kararından vazgeçirmesi gerektiğini belirtti.
Gazze’deki İsrail katliamını şiddetle kınayan Bayraktar, saldırılarda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.
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