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UBER aracı sanılan minibüse saldırıyla ilgili Sabiha Gökçen Havalimanı Taşıma Kooperatifi'nden açıklama!

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2018 15:56 | Son Güncelleme

Sabiha Gökçen Havalimanı Taşıma Kooperatifi (SAWKOOP) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çavuş, UBER aracı sanılan siyah minibüse saldırıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamada özür dilenmemesi ise dikkat çekti.

UBER aracı sanılan minibüse saldırıyla ilgili Sabiha Gökçen Havalimanı Taşıma Kooperatifi'nden açıklama!

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda önceki gün meydana gelen olayda patronunun annesi ile yakınlarını almaya gelen bir şirket çalışanın önü taksiciler tarafından kesilmiş, arbede yaşanmıştı.

'ÜZGÜN OLDUĞUMUZU BELİRTMEK İSTİYORUZ'

O olayla ilgili açıklamalarda bulunan Amet Çavuş, "Şunu da belirtmemiz lazım. Bir kere üzgün olduğumuzu belirtiyorum. Ama UBER’in buradan günde 500 ile 1000 arasında yolcu aldığını, bunları da taksicilerin yanına gelip alması, taksiciler tarafından hoş karşılanmıyor. 'Bu iş yasal mıdır, değil midir? Yasal ise bunun yasal olduğu açıklansın. Değil ise bunlara müsaade edilmemesi gerekir. Burası havalimanı, burada sürekli güvenlik güçlerinin olması gerekir. Bu müdahaleleri onların yapması lazım. Bizim vatandaş olarak onlarla muhatap olmamamız lazım. Orada emniyet güçlerinin olmaması ayrı bir eksikliktir. Bir anda taksiciler terörist ilan edildi. Bizlere vatan haini muamelesi yapıldı. Bu taksiciler hatalıdır ama hiçbir zaman vatan haini değildir. Taksiciler her daim İstanbul’un gece bekçileridir. Bu yönleri de düşünmemiz lazım “ dedi.

'BELEDİYENİN SORUNU ÇÖZMESİ GEREKİR'

Çavuş, “Burada taksicilerle ilgili birçok sıkıntı var. Bu işin çözüm noktası İstanbul Büyükşehir Belediyesi’dir. Biz defalarca yazı yazdık. Çözüm önerilerimizi söyledik. Ama İBB bu konuyla alakalı hiçbir adım atmamıştır" diye konuştu.

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