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- UBER ARACINA TAKSİCİLERDEN SALDIRI İDDİASI

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2018 09:16 | Son Güncelleme

- Yaşanan gerginlik cep telefonu kamerasına yansıdı.

- Yaşanan gerginlik cep telefonu kamerasına yansıdı.

Haber-Kamera: Ersan SAN / İstanbul DHA
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda taksicilerin, içerisinde 3'ü kadın 4 yolcu bulunan UBER aracını çevirerek yumrukladıkları iddia edildi. Araçtan inen UBER sürücüsü ve 4 yolcusu ile taksiciler arasında yaşanan gerginlik cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Olay, Sabiha Gökçen Havalimanı girişinde akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, UBER sürücüsü Emrah K., uçaktan inen 3'ü kadın 4 yolcuyu aracına aldı. Kapıları kapatıp hareket edeceği sırada taksiciler, UBER aracını çevirerek yumruklamaya başladı. Araçtan dışarı çıkan UBER sürücüsü ve 4 yolcu ile taksiciler arasında gerginlik yaşandı. Havalimanında güvenlik önlemi alan polis, araya girerek
UBER sürücüsü ve 4 müşteriyi araca bindirerek olay yerinden uzaklaştırdı. Taksicilerin yumruk atması sonucu UBER aracında hasar meydana geldiği iddia edildi. Yaşanan gerginlik anı cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, UBER aracının bir grup tarafından çevrildiği ve araçtan inen kişiler ile onlara doğru gelen kişiler arasında gerginlik yaşandığı görülüyor. Daha sonra polis ekiplerinin gelip araya girdiği görüntülere yansıyor.

Görüntü Dökümü:
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-Bir grubun UBER aracının etrafını sarması
-Yanında 3 kadın olan kişi ile onlara doğru gelen kişiler arasında yaşanan gerginlik
-Polisin araya girmesi
-Detaylar

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