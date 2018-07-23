Uber aracından canlı yayın yapan sürücü kovuldu

ST. LOUIS (AA) - ABD'nin Missouri eyaletine bağlı St. Louis kentinde, mobil ulaşım uygulaması Uber için çalışan bir sürücü, müşterilerinin haberi olmadan aracında internetten canlı yayın yaptığı gerekçesiyle platformdan ihraç edildi.
St. Louis Post-Dispatch gazetesinin haberine göre, Jason Gargac adlı 32 yaşındaki sürücünün hesabı, taksi seferlerini müşterilerden habersiz canlı yayın platformu Twitch'te yayınladığı gerekçesiyle kapatıldı.
Sürücü, mart ayından bu yana Uber'de yaptığı yaklaşık 700 seferi internette yayınladı ancak bazı müşterilerin habersiz kayıt altına alınmanın mahremiyetlerini ihlal ettiğini belirterek sürücü hakkında şikayette bulunması üzerine Gragac'ın Uber ile ilişiği kesildi.
Gragac, gazeteye yaptığı açıklamada, yayınlarının kötü niyet taşımadığını, müşterilerle doğal etkileşimlerini kayda alabilmek için onlara haber vermediğini söyleyerek kendini savundu.
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