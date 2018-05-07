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Uber'den, sürücü ve yolcuların güvenliği için yeni hamle!

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2018 16:38 | Son Güncelleme

Taksicilerin tepki gösterdiği Uber, sürücü ve yolcuların güvenliğini artırmak amacıyla uygulamasına “Gerçek Zamanlı Kimlik Tespiti” özelliğini ekledi. Uber Türkiye Genel Müdürü Neyran Bahadırlı “Uber'i Türkiye'de kullanan yolcuların ve sürücülerin memnuniyetini artırmaya yönelik yeni özellikler ekleyerek teknolojimizi geliştirmeye devam ediyoruz.” dedi.

Uber'den, sürücü ve yolcuların güvenliği için yeni hamle!

Gerçek Zamanlı Kimlik Tespiti özelliği, araç içerisindeki sürücünün uygulamaya kayıtlı sürücüyle aynı kişi olduğundan emin olmak için sürücülerin çevrimiçi olmadan önce, kendi fotoğraflarını çekmelerini zorunlu kılıyor. Bu özellik, sürücü hesaplarının yanlış kullanılmasının önüne geçiyor ve doğru kişinin direksiyonda olmasını sağlamak için uygulamaya ek bir güvenlik katmanı daha eklemiş oluyor.

NUMARALAR İKİ TARAFA DA GİZLENECEK

Uber ayrıca sürücülerin ve yolcuların iletişim kurma yollarını geliştirecek bir başka özellik olan anonim telefon numarası özelliğini de uygulamasına dahil ettiğini duyurdu. Yolcular ve sürücüler birbiriyle iletişim kurduğunda her iki telefon numarası da gizleniyor.

Uber Türkiye Genel Müdürü Neyran Bahadırlı “Uber'i Türkiye'de kullanan yolcuların ve sürücülerin memnuniyetini artırmaya yönelik yeni özellikler ekleyerek teknolojimizi geliştirmeye devam ediyoruz.” dedi.

YOLCULUK PAYLAŞILABİLECEK

Halihazırda sisteme kaydolabilmek için temiz sabıka kaydına sahip olmak zorunda olan Uber sürücüleri, eğitim ve sınav sürecini tamamladıktan sonra yolculuk yapmaya başlayabiliyor. Uber platformunu kullanan yolcular bir sürücü ile eşleştiğinde, sürücünün ismini, fotoğrafını, puanını; aracın modelini ve plakasını sürücü bilgileri ekranında görebiliyor. Yolculuk sırasında kullanıcılar arzu ederse “Yolculuğu Paylaş” butonuna dokunarak yakınlarıyla yolculuk bilgilerini eş zamanlı olarak paylaşabiliyor.


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Uber Kimlik Tespiti Neyran Bahadırlı

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