HABER

UBER geriliminde yeni perde! O sözler taksicileri birbirine düşürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2018 18:49 | Son Güncelleme

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı önündeki eylemde yaptığı açıklamalarla tartışma konusu oldu. Aksu’ya tepki gösteren İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Eski Başkanı Yahya Uğur ise 'Tehdit etmek gerçekten büyük cahillik, kendini bilmezlik' diye konuştu.

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, tehdit içeren açıklamalarının tepki görmesi üzerine bugün farklı bir dille konuştu.

Aksu, "Orada kullandığım ifade şu; Avrupa ülkelerinde UBER’e karşı ticari taksiler eylem yaptı ve eylemi bazı konularda şiddete dönüştürdüler. Biz İstanbul’da, İstanbul taksicileri olarak eyleme karşıyız. Biz şiddete, baskıya karşıyız. Kesinlikle bunları tasvip etmiyoruz ve yapmalarına da müsaade etmeyiz" dedi. Eyüp Aksu, "Fakat ekmeğimiz ve emeğimiz için elimizden gelen hukuksal mücadelemizi sonuna kadar veririz ve siyasi görüşmelerimizi her türlü yaparız" diye konuştu.

"Ekmeğimiz ve emeğimiz için elimizden gelen mücadeleyi yapacağız’ ifadesini kullandım" diyen Aksu, "İstanbul taksicileri gece, gündüz hizmet verirler. Kimsenin burnunun dahi kanamasına vesile olmazlar. Şiddeti, kaba kuvveti kesinlikle tasvip etmiyoruz. Bunların yapılmasına da oda başkanı olarak kesinlikle müsaade etmem" şeklinde konuştu

"TAKSİDEN DAHA GÜVENLİ BİR TAŞIMA ARACI YOKTUR"

Eyüp Aksu, UBER’e neden karşı olduklarını ise şöyle açıkladı: UBER dediğimiz Amerika menşeli bir komisyon firması. Özel araçlarla, 100 bin liralık araçlarla taksicilik yapan, şehir içi grup yolcu taşımacılığı turizm belgesini kullanıp, suistimal eden, taksicilik yapan bir korsan taşımacılık. 10553 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla 1986 yılında devletimize paramızı ödedik. Biz bu taksileri devletimizden satın aldık. İstanbul’da şehir içi taksi taşımacılığı T plakalı tahditli araçlara aittir. Ama bu UBER komisyonculuk yaparken yolcuyla korsan taksiciyi buluşturuyor, aradan komisyonu alıyor, yüzde 20’sini kesip Hollanda’ya parayı aktarıyor. Bunlar korsan taşımacıdır. Bizim seslenişimizin sebebi ekmeğimiz yok oluyor, işlerimiz düştü, mağduruz. Biz bu plakaları çok zor şartlarda aldık, sermayemiz, her şeyimiz bu. Kimsenin ekmeğinde gözümüz yok. Ama kimsenin de bizim ekmeğimizde gözünün olmaması lazım

Aksu, "Taksiden daha güvenli bir taşıma aracı yoktur. UBER sistemine kayıt olmayın, kimlik bilgileriniz ve kredi kartı bilgileriniz yurt dışına aktarılıyor. Bu bir tehlikedir. Bunu göz önüne alın. Eğer bizim taksicilerden şikayetiniz olursa İstanbul Taksiciler Esnaf Odası’nı arayın. Biz o şikayetleri değerlendiririz. Gereken cezayı uygularız. İstanbul’da taksicilik hizmetini taksiciden başkası veremez. En güvenli taşıma taksilerdir" dedi.

Taksicilerden adliye önünde UBER eylemiTaksicilerden adliye önünde UBER eylemi

"TAKSİCİLERİN YÜZDE 90’I BU AÇIKLAMAYI TASVİP ETMEYECEKLERDİR"

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası eski Başkanı Yahya Uğur, Aksu’nun açıklamalarına tepki gösterdi.

"Haklıyken haksız duruma düştük" diyen Yahya Uğur, " Maalesef tartışma başka yerlere kaydı. İstanbul’da 17 bin 395 taksi var. UBER sadece taksicileri tehdit etmiyor. Aynı zamanda devletin koyduğu kanunları da tehdit ederek içeri girmeye çalışıyor. İstanbul’daki taksicilerin yüzde 90’ı bu açıklamayı tasvip etmeyeceklerdir. İstanbul’daki taksiciler vandal değildir. Yakıp, yıkmak, hele böyle tehdit etmek bunlar hiç taksiciye mahsus konular değildir. Gerçekten taksiciler mağdur olmuştur. Haklıyken, haksız duruma düştük. Şu anda UBER’in reklamı yapılıyor" dedi.

Uğur da UBER’e karşı olduklarını tekrarlarken, UBER yasa dışıdır, mevcut kanunlarla, devletin, Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin hiçbir kurumunun izin vermediği bir kuruluştur" diye konuştu. (DHA)

Sarı taksi-Uber geriliminde yeni boyut! Açık açık tehdit ettiSarı taksi-Uber geriliminde yeni boyut! Açık açık tehdit etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Uber taksici Eyüp Aksu Yahya Uğur

En Çok Okunan Haberler

Ali Ağaoğlu'nun paraları cebine sığmadı

Ali Ağaoğlu'nun paraları cebine sığmadı

CHP'nin sürpriz cumhurbaşkanı adayı: Sağdan oy alabilecek tek isim!

CHP'nin sürpriz cumhurbaşkanı adayı: Sağdan oy alabilecek tek isim!

Tatilden dönen Çağla Şıkel evine girince neye uğradığını şaşırdı

Tatilden dönen Çağla Şıkel evine girince neye uğradığını şaşırdı

Acun Ilıcalı: Dünyayı ele geçirmek üzereyim

Acun Ilıcalı: Dünyayı ele geçirmek üzereyim

Mina Başaran’ın bilinmeyenlerini anlattı

Mina Başaran’ın bilinmeyenlerini anlattı

Diyarbakır’da çatışma: 2 asker şehit!

Diyarbakır’da çatışma: 2 asker şehit!

İlginizi Çekebilir

İran'da düşen uçakla ilgili yeni gelişme: Pilot heyecanlı bir ses tonuyla alçalmak istedi

İran'da düşen uçakla ilgili yeni gelişme: Pilot heyecanlı bir ses tonuyla alçalmak istedi

Diyarbakır’da çatışma: 2 asker şehit!

Diyarbakır’da çatışma: 2 asker şehit!

Türkiye'den sert açıklama: İlişkiler kopma noktasında

Türkiye'den sert açıklama: İlişkiler kopma noktasında

İran'da düşen uçağın pilotunun son ses kaydı ortaya çıktı

İran'da düşen uçağın pilotunun son ses kaydı ortaya çıktı

Mina Başaran'dan son telefon 16.30'da: 5 saat sonra yanındayım!

Mina Başaran'dan son telefon 16.30'da: 5 saat sonra yanındayım!

Okuyucu Yorumları 38 yorum
Uberi bilmeyenler için özetleyim. Uygulamayı cep tel. yüklüyorsunuz. Nereden nereye gideceğinizi yazıyorsunuz teklifler hemen geliyor. Biriyle anlaşıyorsun ödemesini hemen yapıyorsun tanımlı kartından. sarı taksinin yarısına üçte bir fiyatına gideceğin yere gidiyorsun. Şöförede ödemesi gereken tutarı uber firması ödüyor. Bu sarı taksi soygunu bitsin artık !.. İlgi sıfır kısa mesafe ezikliği ayrı bir dert küfür eder gibi bakıyorlar ....vs
@ginsan_1985 ayrıca vergide ödeme yapıldığı anda kesilip devlete aktarılıyor. sarı taksiler vergi ödemiyor bile birde çıkmışlar biz vergi ödedik diyorlar hayır aksine vergi kaçırıyorlar!!!
Yamyamlar. İnsanları kendinizden nefret ettirdiniz şimdide tehditle tekel olmaya devam etmek istiyorsunuz. Böyle yapacağınıza kendinize çeki düzen verip insanları kazanmalısınız. Yoksa işiniz yaş.
Size turist avında başarılar! Biz UBER ile mutluyuz. Trafik canavarları sizi
@xceyt İstanbula geldiğimde hiç bu kadar rahat yolculuk edeceğimi düşünmüyordun :D Gerçekten çok iyi bir hizmet Uber
Rekabet iyidir. Tekelleşmek zararlıdır. Rekabetten kalite doğar, ucuzluk doğar ve vatandaş kazanır. Ülke kazanır. Sarı ticari taksiler de olsun uber de olsun. Uber'e taksicilik izni verilsin. Böylece birbiriyle rekabet ederler ve müşterilere daha iyi ve daha ucuz hizmet sunarlar. Ticari taksi plakası fahiş rakamlardan normal rakamlara düşer. Plaka rantı yiyenler çalışmaya başlarlar. Plakacılık değil, adam gibi taksicilik yapılır.
bu olaydan anladığım taksi sahipleri plaka parası derdine düşmüş uberde vergi verdiğine göre yine bir rant kavgası
Bırakın bu işleri aksaraydan yenikapı feribot iskelesine gitmek için taksicilerin ayaklarının altını öpmen lazım ki götürsün adamlar müşteri seçiyor nasıl geçirsem diye düşünüyor! ! (istisnalar hariç )
len bi kendinizi düzeltin sonra sağa sola çatın, çıkarınız çarkınız bozulunca zırıl zırılsınız... büyükşehir taksicileri kepaze işler yapıyor yıllardır, beter olun
Havalimanı tarlabası taksım besıktas kapalıçarşı aksaray marmaray otogardakı taksıleri önce hızaya getırın 50 tl 50 dolardan aşşagı hareket etmıyorlar indi bindi 10 tl olmuş taksıcı hala yolcu begenmıyor bu hale gelmesının sebebi denetimsizlık ve plakanın birkac kişinin tekelınde olması önce taksıcı kendıne cekı duzen versın sonra korsanla uberle ugrassın
Çevir kazı da yanmasın emiii :)
bu ülkede herkes magdur
En güzel yorum bu ülkede herkes mağdur. Taksici mağdur otobüscü mağdur minibüscü mağdur atanamayan öğretmen mağdur.... Mağdurumda mağdurum
Aracına , hakkı olmamasına rağmen çakar siren taktırıp vatandaştan üstün konuma geçen milli eğitim müdürüne ceza kesen polisin haberini ne zaman yapacaksınız acaba sosyal medya yıkılıyor. Habercilik haksızlığa uğrayanın sesini duyurmayacaksa ne işe yarar.
Tehdit ederken kime güveniyor bilin bakalım?
UBER son yıllarda başımıza gelen en güzel şeydir + parasını sonuna kadar hakeden, 10 numara hizmet veren tek firma diye düşünüyorum. Başka işini hakkıyla yapan parasını hakeden bir tane firma söyleyin bana.
Bu ticarilere hiç acımıyorum zerre kadar..Hele hele İstanbuldakilere
Oh olsun size taksiciler yolmadığınız kalmadı ülkede, kısa mesafede azılı düşman muamelesi yapıyordunuz size müstehak bunlar. Allahın adaleti işte gün geldi devran döndü şimdi ağlayın.
Adam alenen Devleti tehdit ediyor Savcılar nerede?
Bu başkan hala görevindemi?Söylediği sözler için bir soruşturma yokmu?Yani söyledikleri doğrumu bulunuyor?
taksicilere çok iyi oluyor hatta varsa bir baba yigit bunları trafikten bile men edin. ne kadar cahil adam varsa taksici kural kaide bilmezler trafik onlar için hiç önemli degil .trafikte yan yana gidersin seni sıkıştırır önüne arabayı kırar bir şey dediginde eline hemen levyeyi kapıp çıkar küfürüde cabası bunlara hiç acımıyorum daha beter olsunlar yaşasın uber bundan böyle yayan giderim genede taksiye binmem. çünkü bunlar 5 lira için dahi adamı öldürürler bu pislikler.
yağmurda almaz para üstü vermez yol uzatır uber güzel konforlu ve rahat iyiki uber var
Çözüm UBER değil taksicilerin kendilerini çağa uygun hale getirmesi. Bu şekilde konuşan bir başkanla da bunun olması zor görünüyor. İnşallah bir çözüm bulunur da hem insanlar ekmeğinden olmaz hem de hizmet kalitesi artar...
Ulen her gün yüzer yüzer geberseler tüh dersem ..!
uber sizden daha ucuza taşıyor naberrrr..
yankesıcılerın hepsi taksici olmuş yagmur yağsa taksi yok trafik var diyip musterı secerler plakalar tıcarete dokulmus plaka sahıplerı oturdukları yerden para kazanırlar her meslekte oldugu gıbı bundada rekabet olmassa kalıte olmaz hızmet olmaz taksıcılerın tekelınden alıp baska fırmalarda olursa kalıte ve hızmet artıcaktır taksiye bınmekten nefret edıyorum ıyıkı varsın uber
TÜRKİYEDE HİÇ BİR ŞEY TEK EL DEĞİLDİR... KENDİNİ TEK EL ZANNEDENLER VAR.. İYİ O ZAMAN. BAKKAL VARKEN MARKETLER AÇILDI...... HEPSİ KAPANSIN.. YOK ÖYLE.. İYİ HİZMET..UCUZ TARİFE.. TAKSİCİLER.E..100 -200 TL VERMEYE .. GELMEZ.. PARA ÜSTÜ.. SAHTE ÇIKIYOR.. 100 KİŞİDE.. EN AZ 10 KALPAZAN ÇIKYOR..
böyle bir sistem dolmuşlardada olsa keşke dakikalarına yetişecekler diye ralli yapıyorlar banane lan dakkanızdan. çokta güzel bir uygulamaymış siz müşterileri almazsanız sonucuna katlanırsınız
pazar günü istanbulda arkadaşım gültepe semtinde benim dükanın önünde 4 tane taksi durdurdu kimi güzargahı kimş kimi trafik var diye gitmedi oda uber cagırdı bindi gitti sonuna kadar uberi destekliyoz ellerinden gelse onların istedigi yere götürecekler cogu taksici ..
Yamyamlar. İnsanları kendinizden nefret ettirdiniz şimdide tehditle tekel olmaya devam etmek istiyorsunuz. Böyle yapacağınıza kendinize çeki düzen verip insanları kazanmalısınız. Yoksa işiniz yaş.
İş işten geçti artık. Onu hanzoluk yaparken düşünecektiniz. İstisnaları ayrı tutuyorum tabi. Ama 10 taksiciden 8'i böyle. İnsanlar hem daha ucuza hem ne ödeyeceğini baştan bilerek hem de lüks hizmet alıyor uber ile. Yani lafın kısası innovasyon yoksa ömür kısa olur bu devirde
taksicilerin %90 uyuştucu madde bağımlısı
Yavaş dön millet yetişemiyor
Laflara bak. Kredi karti bilgileri yurtdisina gidiyormus. Sanki dunyadaki kredi karti sistemi bizim. Visa, maestro dedigin zaten amerikadan hizmet veriyor. Senin kredi kartinin numarasini bile onlar belirliyor. Taksi en guvenlisiymis. Ulan gidecekse kart bilgim gitsin canimdan kiymetlimi!
unutmadık havaalanı patlamalarında vatandaşa minimum100$ dan başlayan fiyat çektiğinizi bakın bakalım halktan kimse var mı yanınızda
Bu mallar benzinin litresi 6 tl olduğunda niye konuşmadılar..
iyiki uber var
insan azmanı, taksi ve minibüsçüler. ..
Diğer Haberler
Müşterek Görev Merkezi'ne JÖH sevkiyatı

Müşterek Görev Merkezi'ne JÖH sevkiyatı

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: Üniversiteleri, kışladan kampüse dönüştürdük

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: Üniversiteleri, kışladan kampüse dönüştürdük

Karacasu'da taşımalı eğitim gören 100'ün üstünde öğrenci zehirlendi - Fotoğraflar

Karacasu'da taşımalı eğitim gören 100'ün üstünde öğrenci zehirlendi - Fotoğraflar

Milletvekili Tan'ın acı günü

Milletvekili Tan'ın acı günü

Ağar’dan, “Bir Varoluş Hamlesi: Afrin” Konferansı

Ağar’dan, “Bir Varoluş Hamlesi: Afrin” Konferansı

Emniyet Müdürü Karaduman’dan Tıp Bayramı mesajı

Emniyet Müdürü Karaduman’dan Tıp Bayramı mesajı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.