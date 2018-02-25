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Uber, Lyft gibi uygulamalar kent trafiğini arttırıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.02.2018 22:49 | Son Güncelleme

Araştırmalar, internet üzerinden taksi çağırma uygulamaları gibi seçeneklerin olmaması halinde, yürümenin, bisikletin veya toplu taşıma araçlarının tercih edileceğini gösteriyor

BOSTON (AA) - ABD'de yapılan araştırmalar Uber, Lyft gibi internet üzerinden taksi çağırma uygulamalarının kent içi trafik yükünü arttırdığını ortaya koyuyor.

Uber ve Lyft gibi özel ulaşım şirketleri her ne kadar yeni teknolojinin kent caddelerindeki araç kalabalığını azaltmaya yardım ettiğini iddia etse de, ABD'nin belli başlı metropollerinde yapılan araştırmalar internetteki taksi çağırma uygulamalarının trafikteki araç sayısını arttırdığını gösteriyor.

Boston şehrinde geçen yıl yapılan bir çalışmada, taksi çağırma uygulaması kullanan 944 kişiye 4 hafta boyunca araç kullanım alışkanlıkları konusunda bilgi vermeleri istendi. Araştırmaya katılan her 10 kişiden 6'sı eğer taksi çağırma uygulaması olmasaydı, gidecekleri yere toplu taşımayla, yürüyerek veya bisikletle gideceklerini ya da yolculuktan vazgeçeceklerini bildirdi.

Araştırmada ayrıca katılımcıların, şirketlerin iddiasının aksine, uygulamayı otobüs veya metro hatlarının olmadığı yerlerde veya transfer noktalalarına bağlanmak için değil, bilakis toplu taşıma imkanının bulunduğu yerlerde, toplu taşımaya alternatif olarak kullandığı tespit edildi.

Öte yandan geçen yıl aralık ayında yayımlanan bir başka araştırmada, New York'ta trafiğin en yoğun yaşandığı Manhattan bölgesinde taksilerin ve taksi çağırma uygulamaları için çalışan araçların, trafik yoğunluğunun temel sebebi olduğu tespiti yer aldı. Araştırmada, bu tür araçların müşteri bulmak için yaptığı boş seferlerin bölgedeki trafik yoğunluğunu arttırdığına dikkat çekildi.

Haziran ayında yayınlanan, San Francisco'daki trafik yoğunluğunun ele alındığı diğer bir araştırmada ise kentte taksi çağırma uygulamalarıyla normal bir hafta içi günde ortalama 170 bin sefer yapıldığına ve bunun olağan ticari taksi seferlerinden 12 kat fazla olduğuna işaret edildi.

San Francisco'da şehir içi hafif raylı ulaşımı kontrol eden Körfez Bölgesi Hızlı Transit Sistemi'nce yayınlanan raporda, vatandaşların taksi çağırma uygulamalarına yönelmesi sebebiyle hafta sonu ve iş giriş-çıkış saatlerinde tren kullananların sayısında belirgin bir düşüş olduğu belirtildi.

Geçen ekimde ülkenin en büyük metropolleri Boston, Chicago, Los Angeles, New York, San Francisco, Seattle ve Washington D.C'yi kapsayan bir araştırmada, 4 binden fazla yetişkin katılımcının verdiği yanıtlar taksi çağırma uygulamalarıyla yapılan yolculukların yüzde 49'u ila yüzde 61'inin, böyle bir seçeneğin var olmaması halinde yürüyerek, bisikletle veya toplu taşıma araçlarıyla yapılacağını ortaya koymuştu.

Öte yandan Uber ve Lyft sözcüleri, araştırma sonuçlarına verdikleri yanıtlarda, taksi çağırma uygulamalarının toplu taşıma araçlarına veya ticari taksilere değil, kullanıcıların şahsi binek araçlarını kullanmalarına alternatif sağlayarak trafikteki araç yoğunluğunu azalttığını savunuyor.

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ABD Boston Lyft taksi çağırma uygulaması trafik trafikteki araç yoğunluğu Uber

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