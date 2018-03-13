UBER nedir? UBER nasıl çalışır? UBER'de fiyatlandırma nasıl yapılıyor?

UBER ile taksiciler arasında başlayan gerilim, mahkeme salonuna taştı. 10 Mart Cumartesi günü gerçekleşen UBER aracına silahlı saldırı ve dün tasiciler tarafından açılan dava ve öncesinde tepki için toplanılması sonrasında vatandaşlar, UBER ne demektir, nedir, nasıl çalışır, ücretlendirme nasıl işliyor gibi soruları merak etmeye başladı. Sosyal medyada TT olmayı başaran bu konuda ne şekilde yorumlar yapılıyor? İşte UBER hakkında merak edilenler...
UBER, uygulaması, sizi yakınlarınızdaki bir sürücüyle eşleştirerek dilediğiniz yere ulaşmanızı sağlar. Uber, 2009'da Travis Kalanick ve Garrett Camp tarafından "UberCab" olarak kurulmuş, uygulama ertesi Haziran piyasaya çıkarılmıştır. Kredi kartı ve banka kartı ile ödeme yapma kolaylığı sağlayan uygulama sayesinde kişi, kendisine en yakın Uber aracını çağırabiliyor. UBER uygulaması ile bir yakınınızın anlık olarak nerede olduğunu takip etmeniz mümkün.
İlk öncelikle App Store ve Google Play üzerinden telefonunuza Uber uygulamasını indirmeniz ve bir hesap açarak kaydolmanız gerekiyor. Daha sonra uygulama aracılığıyla Uber aracının çağırabiliyorsunuz. Çağırmadan önce de yolculuğunuz sonunda ne kadar ödeyeceğinizi görebiliyorsunuz. Aynı zamanda ürücünüzün fotoğrafını ve araç bilgilerini görebilecek, aracınızın sizi alacağı noktaya kadar izleyeceği güzergâhı harita üzerinden takip edebileceksiniz.
Uber'de ücretler nasıl hesaplanır? Merak edilen en önemli konulardan biri de fiyatlandırmadır. Taksilerde bu işlem taksimetre ile yapılırken Uber'de nasıl bir metot var merak ediliyor.
PEŞİN ÜCRETLER
Yolculuk öncesi hesaplanan peşin ücretlerde, araç çağırmadan önce yolculuk ücretinizin tam olarak ne kadar tutacağını bilirsiniz. Bu ücrete (bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla) şu ücretler dahildir:
-Taban ücret
-Güzergâhın tahmini süre ve mesafesine bağlı oranlar
-Araç çağırdığınız bölgede yolculuklara yönelik güncel talep
Rezervasyon ücreti ile geçerli ek ücretler, cezalar, köprü ve otoyol geçiş ücretleri.
Yolculuk sonrasında ödeme şeklinde ise https://www.uber.com/tr/fare-estimate/ adresi üzerinden tahmini bir ücret hesaplaması yapılıyor.
TAKSİCİLERDEN UBER'E DAVA!
Taksiciler, Birleşik Taksi Şoförleri Derneği tarafından internet üzerinden hizmet veren Uber'e erişimin engellenmesi talebiyle açılan davanın duruşması öncesi adliye önünde tepki için toplandı. Burada konuşan İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, esnaf odası olarak yalnızca üyelerinin değil, vatandaşların haklarını ve güvenliklerini korumak amacıyla Türkiye'de mevcut hukuk düzeninin ardından dolanmak suretiyle faaliyette bulunan Amerikan şirketi Uber'e karşı hukuki mücadele içinde olduklarını söyledi.
Türkiye'de taksi taşımacılığı faaliyetinin, yasal olarak taksi plakası alan, vergi ödeyen, meslek odalarına üye olan, belediyeye kayıt yaptıran ve çalışma izni bulunan taksi esnafı tarafından yürütüldüğünü belirten Aksu, "Taksi esnafının yıllardır korsan taşımacılığa karşı verdiği mücadele herkesin malumudur. Uber'in faaliyetleri, korsan taşımacılığın bir diğer görünüşüdür. Ancak ülkemize verdiği zarar dahil olmak üzere tüm sonuçları aynıdır. Bu durum sadece taksici esnafının değil, ülke menfaatini gözeten tüm kesimlerin kaygısı olmalıdır." dedi.
UBER HAKKINDA YAPILAN YORUMLARDAN BAZILARI
İstanbul gibi bir şehirde,14 yaşındaki oğlumu rahatlıkla Uber e teslim edebilirim ama bir taksiciye asla teslim edemem.
Çocuğum araçtayken; Hangi araçla/ hangi dakika nerede/ şoför kim/ ne kadar ödeyecek? herşeyi net olarak telefonumdan takip edebiliyorum.
O yüzden yaşasın #uber
Ubere saldıran taksiciler konusunda Uberi savunan kaç kişi gırtlağı kesilerek öldürülüp gasp edilen taksici savundu ? taksicilerin güvenliklerini arttıralım dedi? Hiç araştırdınız mı Uberin çalışma şeklini? acaba neden saldırılıyor dediniz mi? #uberturkiye #uber
Bu #uber taksi dünyanın her yerinde var. Gideceğiniz yere olan mesafe, fiyat belli. Dolaştırılıp kazıklanmazsınız. Asal itiraz etmezler. Yağmur, trafik, şöför değişimi gibi bahane yok. Şoförler bakımlı ve saygılı, araçlar tertemiz. Trafik kural ihlali yok. Ya sarı taksiler berbat
Eğer halk #uber i tercih etmeye başladıysa buradan kendinize bir özeleştiri yapmak neticesi çıkmıyor mu sayın taksiciler? Sanki ekmek parasını kazanmak zorunda olan sadece sizsiniz. Taksiyi kullanan da emekçi işçi değil mi?
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