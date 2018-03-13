UBER nedir? UBER nasıl çalışır? UBER'de fiyatlandırma nasıl yapılıyor?

UBER ile taksiciler arasında başlayan gerilim, mahkeme salonuna taştı. 10 Mart Cumartesi günü gerçekleşen UBER aracına silahlı saldırı ve dün tasiciler tarafından açılan dava ve öncesinde tepki için toplanılması sonrasında vatandaşlar, UBER ne demektir, nedir, nasıl çalışır, ücretlendirme nasıl işliyor gibi soruları merak etmeye başladı. Sosyal medyada TT olmayı başaran bu konuda ne şekilde yorumlar yapılıyor? İşte UBER hakkında merak edilenler...

UBER NEDİR?

UBER, uygulaması, sizi yakınlarınızdaki bir sürücüyle eşleştirerek dilediğiniz yere ulaşmanızı sağlar. Uber, 2009'da Travis Kalanick ve Garrett Camp tarafından "UberCab" olarak kurulmuş, uygulama ertesi Haziran piyasaya çıkarılmıştır. Kredi kartı ve banka kartı ile ödeme yapma kolaylığı sağlayan uygulama sayesinde kişi, kendisine en yakın Uber aracını çağırabiliyor. UBER uygulaması ile bir yakınınızın anlık olarak nerede olduğunu takip etmeniz mümkün.

UBER NASIL ÇALIŞIR?

İlk öncelikle App Store ve Google Play üzerinden telefonunuza Uber uygulamasını indirmeniz ve bir hesap açarak kaydolmanız gerekiyor. Daha sonra uygulama aracılığıyla Uber aracının çağırabiliyorsunuz. Çağırmadan önce de yolculuğunuz sonunda ne kadar ödeyeceğinizi görebiliyorsunuz. Aynı zamanda ürücünüzün fotoğrafını ve araç bilgilerini görebilecek, aracınızın sizi alacağı noktaya kadar izleyeceği güzergâhı harita üzerinden takip edebileceksiniz.