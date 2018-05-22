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Uber şoförlerini tehdit ettikleri iddia edilen taksiciler gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2018 20:05 | Son Güncelleme

Uber şoförlerini tehdit ettikleri iddia edilen taksiciler gözaltına alındı

İSTANBUL (AA) - Esenyurt'ta Uber sürücüsünün önünü keserek tehdit ettiği iddiasıyla 2 taksici gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Esenyurt'ta dün bir AVM önünde Uber aracının önünü kesen taksicilerin şoförü tehdit ettiği yönünde çıkan haberleri değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Müşteki ifadesini alarak kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri, taksi sürücüleri Ş.K. ve İ.B.'yi gözaltına aldı.

Şüpheliler hakkında "tehdit", "hakaret" ve "mala zarar verme" suçlarından soruşturma yürütüldüğü öğrenildi.

Bu arada, polis ekipleri gün içerisinde bölgede güvenlik önlemi aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Esenyurt gözaltı taksici Uber

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