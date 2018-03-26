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UBER şoförünün ifadesi ortaya çıktı: Hakaretlerine dayanamayıp...

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2018 17:01 | Son Güncelleme

İstinye'den Atatürk Havalimanı'na gitmek üzere UBER çağıran Birgül Ekinci, UBER şoförü tarafından darp edildiğini öne sürdü. Polis tarafından gözaltına alınan UBER şoförü ifadesinde iddiaları redderek, " Araçtan ineceği sırada ayağı takılarak yere düştü. Düştüğü anı görmedim." dedi.

İstinye'den Atatürk Havalimanı'na gitmek için UBER aracıyla seyahat eden Birgül Ekinci'yi dövdüğü iddia edilen sürücü M.Ü.'nün polis merkezindeki ifadesi ortaya çıktı.

Küçükçekmece Adliyesi'nde dün sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan M.Ü.'nün "Basın Ekspres yolu havalimanı istikametinde seyir haldeyken kadının hakaretlerine dayanamayıp aracı sağa çektim. Bu şekilde yola devam edemeyeceğimi söyledim. Diğer kadın araçtan inerek taksi çağırdı. Bu esnada Birgül isimli kişi de araçtan ineceği sırada ayağı takılarak yere düştü. Düştüğü anı görmedim. Bu sırada taksi sürücüsü bana 'UBER misin?' diye sordu. Ben de 'Evet' dedim. Taksi sürücüsünden çekindiğim için araca binerek yola devam ettim. Bu esnada kadınlar taksiye binmişlerdi. Kadından kesinlikle para almadım. UBER uygulamasında Avrupa yakasından neresinden olursa olsun Atatürk Havalimanı'nın fiyatı 100 TL'dir. Ancak yoğunluk olduğu zaman fiyat artabiliyor. Bu fiyat artışını da müşteri görür ve bu şekilde kabul eder. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum" dediği öğrenildi.

"AĞZA ALINMAYACAK KÜFÜRLER ETTİ"

UBER sürücüsü M.Ü.'nün Küçükçekmece'de polis merkezinde verdiği ifadesinde yaşanan olayı şöyle anlattığı öğrenildi:

"25 Mart 2018 günü saat 10.05 sıralarında Sarıyer'de UBER uygulaması üzerinden müşteri beklediğim sırada Birgül isimli kadın tarafından Atatürk Havalimanı'na gideceği şeklinde bilgi geldi. Gelen talebi kabul ederek kadının adresine gittim. Burada kadının cep telefonunu arayarak geldiğimi söyledim. Bana sitenin içine girmemi bavul ve valizleri olduğunu söyledi. Bunun üzerine sitenin içine girerek beklemeye başladım. Bir süre sonra 2 kadın aracıma valizlerle geldi. Valizleri aracıma yükledim. Daha sonra varış yeri olan Atatürk Havalimanı'na doğru gitmeye başladık. Seyrantepe Mevkii'ne geldiğimiz sırada Birgül isimli kadın bana ücretin neden 220 TL olduğunu söyledi. Ben de uygun bir dille ücret ile ilgili bir bilgimin olmadığını bu konu hakkında herhangi yapacak bir şeyimin olmadığını söyledim. Bunun üzerine kadın bana ağza alınmayacak sinkaflı küfürler ederek, 'Seninle görüşeceğim bunu senin yanına bırakmayacağım' şeklinde tehditlerde bulundu. Ben hiçbir şekilde karşılık vermeyerek yoluma devam ettim. Ancak kadın hareketlerine davam edince isterse yolculuğu sonlandırıp başka bir UBER aracı ya da taksi çağırabileceğimi söyledim. Ancak kabul etmedi. O esnada kadının kızı olduğunu düşündüğüm kişi bana 'Uçağa yetişmem lazım Amerikaya gideceğim' dedi. Diğer kadının mağdur olmaması için Birgül isimli kişinin hakaretlerini duymazdan gelerek yoluma devam ettim"

"AYAĞI TAKILARAK YERE DÜŞTÜ"

"Basın Ekspres yolu havalimanı istikametinde seyir haldeyken kadın hakaretlerine dayanamayıp aracı sağa çektim. Bu şekilde yola devam edemeyeceğimi söyledim. Diğer kadın araçtan inerek taksi çağırdı. Bu esnada Birgül isimli kadın da araçtan ineceği sırada ayağı takılarak yere düştü. Düştüğü anı görmedim. Bu sırada taksi sürücüsü bana 'UBER misin?' diye sordu. Ben de 'Evet' dedim. Taksi sürücüsünden çekindiğim için araca binerek yola devam ettim. Bu esnada kadınlar taksiye binmişlerdi. Kesinlikle para almadım. UBER uygulamasında Avrupa yakasından neresinden olursa olsun Atatürk Havalimanı'nın fiyatı 100 TL'dir. Ancak yoğunluk olduğu zaman fiyat artabiliyor. Bu fiyat artışını da müşteri görür ve bu şekilde kabul eder. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum"

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Uber UBER şoförü darp istanbul

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Okuyucu Yorumları 39 yorum
Bu kadinin akli dengesi yerinde degil belli, Soför tamamen hakli. Uber'de ücreti soför belirlemiyor sistem otomatik belirliyor begenmezsen cagirma kardesim. Soför tamamen hakli burada.
o videoyu izledikten sonra kadına hak verenler sadece taksicidir. uber sürücüsü çok bile dayanmış
Uber soförü ne kadar sabırlı imiş,boyle kadınların ağzını burnunu kırıp atacaksın yola...
taksiclerin yeni pis oyunları gibi duruyor kadın bilinçli olarak olayı sulandırıyor eh sonrasında darp edilmiş olmak içinde bir taksici bulmak zor değil baştan aşağı tezgah kokuyor
içimin yağları eridi
Kadın ana bacı sövüyör şoföre. Adam haklı burada. UBER’i karalama kampanyası başka bir şey değil.
HELAL OLSUN ŞÖFERE BEN OLSAM BOĞMUŞTUM O ÇİRKEFİ
uber şöförü sabırlıymış vallahi . binerken o fiyatı biliyor neticede . beleşe yolculuk yapma çabası gibi geldi bana .
ne çirkef bir kadınmış. pislik yaaa. Şöför direk karakola gidip hakaret davası açmalıydı.
o sinirle inerken düsmüs te olabilir söfrün nevri dönmüste olabilir ama her halikarda cok gereksiz bir tartisma cok SiNiRLi bir toplum olduk
bence bu cadaloz kadın fazlasıyla haketmıs dusmeyı ıyıkıde dusmus ınsanı delı eder ne berbat bırısıymıs
Videoyu izledim adam gerçekten çok beyefendi kadın sayıyorda sayıyor. Adam hanımefendi benle alakası yok dedikçe kadın çirkef nasıl bağırıyor. Valla başkası olsa kadını eezerdi. İyi dayanmış adam helal olsun.
tamamen kurgu! FAKE
su tantanaya yetecek kadar rusvet para aldimi acaba.
Haydi. fişek yorumcular.bende merak ediyorum aslında nedense uber şoförüne şiddeti yakıştıramıyorum sanki komplo gibi siz ne dersiniz.bekliyorum
adam eline sağlık, şirret kadın yaa
KADIN ŞEYTAN YAA
Şiddetin her türlüsüne karşıyız fakat böyle bir kadın evlerden ırak.
Kadın ne kadar edepsiz yahu...
über şoförü iyi dayanmış gene. sabırlı adammış. Kadının provokasyon yapmak için elinden geleni yapmış.
Bu kadın sahtekarın teki görüntüyü izledim şoför son derece kibar nazik konuşurken kadın mahalle ağzıyla habire söylenip duruyor maksatlı bi haber Uberi kötüleyip sarı taksicileri haklı çıkarmak için yapılmış. Ablacım şikayetçiysen araba al laga luga yapma
Görüyorsunuz gayet açık ve net La ben videoyu izledim Kadını resmen Allah çarpmış ya :) Uber sürücüsü açıklama yapmaya çalışırken kadında bir çene var aman Tanrım didim :) Yaşasın uber Bu kadın bu davranışları sarı takside yapmış olsaydı tecavüz ederlermiş Ayrıca ben kadının da sarı taksiciler tarafından ayarlanmış olabileceği ihtimalini de yüksek görüyorum Amatörce bi tezgah
Bence kesinlikle Uber şoförü haklı. Kadına vurduğunu da sanmıyorum ama vurmuşsa da iyi yapmış. O ne çene var kadında. Sistemin çalışma şekli böyle işine gelmiyor ise inersin, şoför ne yapsın. Sanki elden para mı istiyor.
Plaka sahibi baronların bir kurgusu.Millet yemez
uber surucusunde peygamber sabri varmis taksi surucusu olsa hastanelik ederdi o kadini
Şöför iyi dayanmış kadın resmen kavga etmek için binmiş
Kadin ruh hastasi belli, soför daha ne yapsin isinde gücünde adam ücreti o belirlemiyorki. Kadin psikologa görünmesi lazim.
Überi karalama calismalari bunlar yemeyiz, inadina Uber inadina medeniyet !
Ben bu uber şoförünün suclu olmadigina kadin tahrik edici olarak konuşmasına ragmen sabirla ve kibar olarak cevap verdigini duydum.Kadin adami cildirtti resmen bence oyi tahammül etti.Tek yanlis iberin fiyati ve kadın
bende olsam döverdim kadını pislik
o kadın acilen psikiyatriye gitmesi gerekir akıl sağlığı yerinde değil belli
adam inebilirsin para vermeden diyor kadın çıldırmış. Acaba taksi plakası mı var kadının .d aklıma kadını düzgünce indirdikten sonra, kadının kendi kendine zarar vermiş ihtimalide geliyor. Adama o kadar kin gütmüş ki her şeyi yapabilir.
Şoför gayet kibar biri kadında bir problem var
ne desek boş adam yine iyi dayanmış
Taksicilerin uberi kötülemek için yaptıkları bir oyundur ve devamı gelecektir. uber ücret tarifesi taksimetreden %40 daha uygun fiyattadır. Videoda zaten kadının nasıl birisi olduğu açıkca aşikardır. ölene kadar seninle uğraşacam diyor ve uğraşıyor
Allah bu kadının şerrinden korusun. Bu ne laan?
Kadın da az fena diil hani... :(
aracın içerisindeki kameralardan herşey belli ,tahmini ücret size araç gelmeden belirtiliyor,yoğunluğa,trafiğe,bazı günlere göre değişebiliyor,ücreti sistem belirliyor,sürücü ne yapsın sizde araç gelmeden ücreti onaylıyorsunuz,araca binin sonra ben bu parayı vermem durumu, siz bu araçlara binmeyin, klasik diğer araçlarla yolculuğu yapın, size göre değil bu araçlar,elde tesbih,ağızda sigara,ne diyon bacım,ne diyon hocam falan, muhabbetiniz bol bir şekilde yolculuk yapın,hanımefendi beyefendi şeklinde hitaplar sıkar sizi,boş verin uber falan,sıkmayın canınızı....
şöför suçsuz ben olsam kadının saçını başını yolardım.
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