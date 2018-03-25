UBER SÜRÜCÜSÜ ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

Haber: Ali Kerem BENGİ/İSTANBUL DHA
İstinye'den Atatürk Havalimanı'na gitmek için Uber aracıyla seyahat eden Birgül Ekinci'nin darp edilmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan sürücü M.Ü (24) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Sivil trafik polislerince gözaltına alınan M.Ü., işlemleri için Kanarya Polis Merkezine teslim edildi. Buradaki ifade işlemleri tamamlanan M.Ü. çıkarıldığı Küçükçekmece Adliyesi'nde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Görüntü Dökümü:
-Emniyetten çıkışı
-Detaylar
PKK'ya ağır darbe! Eğitim kampı yerle bir
ABD İncirlik'ten çekiliyor mu? Açıklama geldi
Kafa kafaya çarpıştılar! Korkunç manzara...
AK Parti'den İzmir'de MHP'yle ittifak sinyali
Erdoğan rest çekti: İstifasını versin, gitsin!
İstanbul'da ilginç keçi kavgası! Polis zor ayırdı
Somali'de patlama! Parlamento yakınlarında çatışma
Dünyanın düz olduğunu ısbatlamak için kendisini roketle gökyüzüne fırlattı!
Babası için 'iğrenç adam' demişti!
Önce model oldu, sonra polisliğe soyundu
Okuyucu Yorumları 0 yorum