- UBER SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI

Haber-Kamera: Ali AKSOYER-İSTANBUL DHA

İstinye'den Atatürk Havalimanı'na gitmek için Uber aracıyla seyahat eden Birgül Ekinci'nin darp edilmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında sürücü M.Ü (24) gözaltına alındı. Sivil trafik polislerince gözaltına alınan M.Ü., işlemleri için polis merkezine teslim edildi.

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-Emniyetten çıkışı

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