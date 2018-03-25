- UBER sürücüsü kadın yolcuyu dövdü iddiası... Sürücü gözaltına alındı

Ali AKSOYER/İSTANBUL, (DHA) İstinye'den Atatürk Havalimanı'na gitmek için Uber aracıyla seyahat eden Birgül Ekinci'nin darp edilmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında sürücü M.Ü (24) gözaltına alındı. Sivil trafik polislerince gözaltına alınan M.Ü., işlemleri için polis merkezine teslim edildi.
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