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UBER sürücüsüne pusu kurup dehşeti yaşattılar!

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2018 09:23 | Son Güncelleme

Maslak’ta gelen bir çağrı üzerine müşteriyi almak için konser salonuna giden UBER sürücüsü, kimliği belirsiz 10 kişi tarafından dakikalarca darp edildi. Ağzı ve yüzü kan içinde kalan sürücünün aldığı darbelerle 3 dişi kırıldı.

Olay, dün saat 00.00 sıralarında Sarıyer Maslak Ayazağa Caddesi üzerindeki bir konser salonunun önünde meydana geldi. İddiaya göre UBER sürücüsü Kemal Kuru (47), gece saatlerinde 34 AFS 630 plakalı minibüsüyle dolaştığı esnada konser salonu civarından bir çağrı aldı. Çağrının üzerine salonun önüne gelen Kuru’ya kimliği belirsiz bir şahıs, önce küfürlü saldırıda bulundu. Kuru’nun da karşılık vermesi üzerine aralarında kavga çıktı.

DARP EDİP DİŞLERİNİ KIRDILAR

Darp edilen Kuru, konser salonunun güvenlik görevlileri tarafından içeriye alındı. Ancak sözlü ve küfürlü saldırı burada da devam etti. Bunun üzerine çıkan kavgada sürücü Kuru, 10 kişi tarafından dakikalarca tekme ve tokatla darp edildi. Yüzü ve ağzı kan içerisinde kalan sürücünün aldığı darbelerle 3 dişi kırıldı. Güvenlik görevlilerinin araya girmesiyle saldırganlar uzaklaşırken, sürücü Kuru’da soluğu hastanede aldı. Tedavisinin yapılmasının ardından hastaneden darp raporu alan Kuru, Maslak Şehit Mürüvvet Akpınar Polis Merkezine giderek şikayette bulundu. Darp edilen Kuru’nun dişlerinin kırılmış hali ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

"SALDIRMAK VE KÜFÜR ETMEK NEDİR? İNSAN OLSUNLAR"

Darp edilen UBER sürücüsü Kemal Kuru, "Bir an evvel bu menfur saldırıların artık durmasını istiyoruz. Ben bu yaşta şuursuz insanlar tarafından saldırıya uğramak noktasında kızgınım. Genel itibariyle bütün herkesi de suçlayacak halim yok. İnşallah bu saatten sonra iyi olur. İdrakli olsunlar, saldırmak ve küfür etmek nedir? İnsan olsunlar” ifadelerini kullandı.

"ALÇAKÇA PUSU KURULMAK SURETİYLE DARP EDİLDİ"

Kemal Kuru’nun şikayet sonrası durumunu cep telefonuyla görüntüleyen arkadaşı, "Kemal abi 10 kişi tarafından ağır bir saldırıya uğradı, darp edildi. Hastane raporu alındı ve şu an dişleri dökük durumda, yüzünde de darp izleri var. Hastaneden aldığımız darp raporu ve ifademiz var. Berbat bir durum, 10 kişinin bir insana saldırması, alçakça ve pusu kurulmak suretiyle darp edildi. Aracın çeşitli yerlerinde kan izleri var” dedi.

Olayla ilgili inceleme başlatan Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Uber Taksi kavga

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Okuyucu Yorumları 27 yorum
Aç taksilerin sonu gelmeli hepsinin lisansı iptal edilmeli.
Birçok kere taksiciyi insan yerine koyup sohbet ederek yolculuk ettim ama bu açgözlüler beni oranın yabancısı sandıkları için onlara olan samimi, iyi yaklaşımıma rağmen beni fazla dolaştırıp DOLANDIRDILAR. Taksi sistemi UBER gibi olmalı ayrıca UBER bu saldırganların zulmünden kurtarılıp bu işe düzenleme getirilmeli. UBER'i destekliyor ve istiyoruz.
bunu yapan taksiciler işte taksicilerin gerçek yüzü şu taksi işini komple kaldırsınlar tamamen uber olsun en azından zorbalık yok, dolandırma yok, kısa mesafe die müşteri seçme yok
direk kodese gitmeliler neresi bura, yol kesip adam dövüyorlar, resmen devletin otoritesini sorguluyorlar devlet birşey yapmazsa biz tek tek döveriz ubercileri diyorlar doğru kodes akılları başlarına gelsin.
Sarı taksiler böyle yaptıkça siz kaybediyorsunuz bu şekilde olduğu sürece herkes uber çağırıcak olan sizi olacak siz kaybediceksiniz
insan olsunlar! çıkarları için can yakmak nedir? git devletle hallet işini bu kabadayılık nedir?
taksicimi Allah düşürmesin bunların eline hapisane kaçkınlarının hepsi taksici
saldıranları bilmem ama azmettiren belli basına çıkıp mahkemeleri ve devleti tehdit eden taksici dernek başkanıdır.
Ne çektik şu taksicilerden taksi çeviriyoruz durmuyor gidiyor duranlarda nereye gideceksin diyor gideceğim yeri beğenmez devam ediyor bunlara inat UBER kullanmaya devam edeceğim asla taksiye binmem sizde öyle yapın
bu sarı taksici abilerimiz her defasında ben yaklaşık 2 milyon lira yatırım yapıyorum uber 150 binlirayla aynı işi yapıyor diye adalet istiyorlar.. mahkemelerde sık sık adı adalet olan şeyi istiyorlar ama bu haberdeki ilk olmamakla birlikte sayısız kez uber çağırmış gibi yapıp şöförlerini fena halde dövüyorlar..senin istediğin adalet peki bu yaptığın ne.. adamı 10 kişi dövmek nasıl bir adaletin sonucu...rezilsiniz.. uber hakkındaki görüşler kişiden kişiye değişebilir kimi sarı taksi haklı der kimi uber haklı der ama bu olayda sözümona adalet arayan taksicilerin yaptığı hiçbir vicdana sığmaz.
devlet nerede burası dağ başımı usulsüz bir uygulama varsa devlet müdahale etsin bu ve bu gibi olaylara devletimiz en sert şekilde müdahele etmesi gerekiyor
zaten uber hakkında mahkeme devam ediyor..müşteriymiş gibi uber çağırıp gelen adamı 10 kişi dövmek nedir arkadaş.. bunu yapanların da yarısından çoğu sadece şöför değilse hiç birşey bilmiyorum.. taksi sahipleri durmuş şoförler kudurmuş..bu şekilde müşteri gibi uber çağırıp söförünü 10 kişi dövenlerle Kuran-ı Kerim le pusu kuran pkk lılar arasında ne fark var.. rızık böyle aranmaz arkadaş.. istanbulda müşteri gibi uber çağırıp şoförünü dövmek artık bir klişe haline geldi.. bu ilk değil sanırım on bininci saldırı olabilir.. istanbullu bunu biliyor ve daha çok uberi sahipleniyor haberiniz ola..
Süper marketler açıldığında bakkallar süpermarket çalışanlarına saldırdılar mı? Sarı taksiciler yeniliğe ayak uydurmak yerine zorbalıkla, şiddetle nereye varacaklarını sanıyorlar? İnsanlar neden sarı taksicileri tercih etmek istemiyor, neden uber'i daha cazip buluyor bunu düşünebildiler mi acaba. Sırf Uber'e karşı yapılan zorbalığa karşı Uber'in yanında olmak için telefonuma uygulamasını yükledim ve kullanmaya başladım. Zorbalıkla bir yere varılmaz. Ya çağın gereklerine ayak uydurursunuz ya da yok olursunuz.
Taksici esnafinin ne kadar vahşi oldugunun kanitidir bunlar, inadina uber halk sizi istemiyor sarı kaşarlar anlayın bunu artik, simdi çikar iki madrabaz der ki senin ekmeginle oynasalar sen çıldırmazmisin, eger icinde oldugum oluşum bu kadar kötü dile getiriliyorsa tabiki çildirmam, bir tane taksicileri savunan görmedim daha, her türlü ückağıt bunlarda, simdide ekmek derdinde degiller, artik kolay yoldan milleti kaziklayip paralari cebe indiremeyecekleri icin kizginlar.
Cakma mafya bozuntusu ve pislik yuvası Sarı taksilerden nefret ediyoruz..yeter artik..defolun..!!
Kendi kendilerini bitiriyorlar haberleri yok salaklarin :)
Korsanı nasıl savunur olmuşsunuz Uber mi haklı şimdi az bile yapmışlar
CEZASI YOKKİ ÜLKE DİNGONUN AHIRINA DÖNDÜ .
Taksiciler kendi kendilerine taciz ediyor malesef
Taksicilere lanet olsun !
Önlem almak için illa birinin ölmesi mi gerekiyor ? Resmen kimse taksicilere ses çıkartamıyor, ne biçim iş yapıyorlar arkadaş ayıptır ya. Para saymayı bırakıp denetim yapsınlar, yeter bizi soydukları. Ülkede soyguncudan bol bir şey yok.
taksici zulmü bu işte. sıkıysa itiraz et. mafya olmuşlar
Devlet bu konuya bir çözüm bul..illa birkaç kişi gitmesimi gerekir..
şimdi yazacaklarımı ne kadar ciddiye alacaksınız bilmiyorum; ama, UBER illegal bir yapılanma ve hoşgörü sağlanması, vatandaşın desteklemesi de illegali sıradanlaştırmaktır. İstanbul'da 18bin civarı taksici var ve bunu yapan bin-2bin kişi. bu bin-2bin kişi hırsız ve turist avcısı olduğu için UBERi çekemiyor. ben de taksiciyim, UBER hırsız taksicilere cezadır ama bu basın da İLLEGAL olan şeyi bu kadar destekleyemez. ben ingilizce biliyorum, müşteriye navigasyon teklif ediyorum ki kısa yoldan gideceğimize inansınlar diye. neden o taksicilere sebep ben kötü oluyorum ve UBERi göz önünde tutyorsunuz
siz kim oluyorsunuzda adamı dövüyorsunuz şehir eşkiyaları, bu ülkede hukuk var adalet var,gider hakkonı yasal yollardan ararsınız,
TAKSİCİLER-SERVİSCİLER VE MİNİBÜSCÜLER için plaka ihalesi açarak milyarları toplayan belediyeler acaba bu meslek sahiplerin den para almak dışında bir bağları varmı yook.TAKSİ-DOLMUŞ-MİNİBÜS-SERVİS plakası satan bir belediye bu meslek sahiplerinede EĞİTİM-DÜZEN VE KURAL -KAİDE içinde çalışma yapacak şartlarda öncü olmalıdır. BUGÜN UBER YARIN BİR BAŞKA İŞ DE İNSANIMIZ DÜŞMESİN BİRİBİRİNE.
Şayet provakasyon yoksa taksi,ciler kendi topuklarına sıkıyorlar ama üç beş kendinin bilmez yaptıysada yazık o esnafa.Geçen akşam açık oturumda bayağı izledim o koskoca camiayı temsil eden beyefendilerle taksici esnafının işi çooookkkk zor çok.Bence bu iş artık deşifre oldu artık iflah olmaz.
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