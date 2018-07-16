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UBER SÜRÜCÜSÜNE SALDIRI KAMERADA

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2018 19:47 | Son Güncelleme

Maltepe'de bulunan bir benzin istasyonunda bekleyen UBER aracına taksiyle gelen 3 kişi tarafından saldırı düzenlendi.

İSTANBUL,(DHA)
Maltepe'de bulunan bir benzin istasyonunda bekleyen UBER aracına taksiyle gelen 3 kişi tarafından saldırı düzenlendi. O anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilirken, araç sürücüsünün saldırganlardan şikayetçi olduğu öğrenildi.

Olay, dün akşam Maltepe'de bulunan bir benzin istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre isminin Hakan olduğu öğrenilen UBER sürücüsü benzinlikte beklerken, taksi ile gelen üç kişi araca yöneldi. Aracın kapısın açmaya çalışan saldırganlar daha sonra kapıyı tekmeledi. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda, sürücüyü araçtan indirmeye çalışanlar başarılı olamadı. UBER sürüsücü geri manevra yaparak, benzinlikten çıkarken saldırganlar bir müddet peşinden koştu. Sürücünün polise giderek, şikayetçi olduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü:
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(GÜVENLİK KAMERASI)
-Benzinliğe giren taksi
-Taksiden inen 3 kişinin araca saldırması
-Kapıyı tekmelemeleri
-Sürcünün benzinlikten uzaklaşması
-Detaylar

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