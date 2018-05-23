Esenyurt'ta bir AVM'ye müşteri götüren UBER sürücüsünün önü taksiciler tarafından kesilmişti. Taksicilerin tehditler yağdırıp küfür ettiği UBER sürücüsünün korku dolu dakikaları cep telefonuna yansımıştı.
Görüntülerin yayılmasının ardından UBER sürücüsünün de şikayeti üzerine çalışma başlatan Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, taksiciler Yakup Y. ve Sedat B.'yi gözaltına aldı.
UYUŞTURUCU, YARALAMA VE SAHTE KİMLİKTEN KAYDI VAR
İfadeleri alınan iki taksici serbest bırakıldı. Yakup Y.'nin kasten yaralama, uyuşturucu, yağma ve sahte kimlik bulundurma, Sedat B.'nin ise 4 yaralamadan kaydı bulunduğu öğrenildi.
DHA
UBER sürücüsünün yolu kesip tehdit eden taksiciler serbest bırakıldı
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