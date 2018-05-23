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UBER sürücüsünün yolu kesip tehdit eden taksiciler serbest bırakıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2018 11:52 | Son Güncelleme

Esenyurt'ta UBER sürücüsünün yolunu kesip tehditler yağdıran 2 taksi şoförü ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Esenyurt'ta bir AVM'ye müşteri götüren UBER sürücüsünün önü taksiciler tarafından kesilmişti. Taksicilerin tehditler yağdırıp küfür ettiği UBER sürücüsünün korku dolu dakikaları cep telefonuna yansımıştı.

Görüntülerin yayılmasının ardından UBER sürücüsünün de şikayeti üzerine çalışma başlatan Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, taksiciler Yakup Y. ve Sedat B.'yi gözaltına aldı.

UYUŞTURUCU, YARALAMA VE SAHTE KİMLİKTEN KAYDI VAR

İfadeleri alınan iki taksici serbest bırakıldı. Yakup Y.'nin kasten yaralama, uyuşturucu, yağma ve sahte kimlik bulundurma, Sedat B.'nin ise 4 yaralamadan kaydı bulunduğu öğrenildi.

DHA


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Anahtar Kelimeler:
Uber taksici

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Okuyucu Yorumları 105 yorum
Tam bir hukuk devleti örneği. Adalet üstüne adalet yağıyor!!!
Ben genç bir TC vatandaşıyım ve bu ülkede gerçekten artık yaşamak istemiyorum !
seni tutan yok genç kardeşim.
@111met iş bulup para toplayabilirsem inş. oda olacak
dedelerinin topraklarına dön
@111met Sen kimsin ? Kime hizmet ediyorsun?Kimin Uşağısın ? nasıl bir cevap bukadarmı anladın ???
bu kadar sabıkası olanlar halen taksicilik yapacak halk bunlara bırakılacak öyle mi
@vol88 Taksicilik iş başvurularında tecrübe isteniyor, En az 2 sabıka şart yoksa yapamaz öyle her önüne gelen...
SarıTaksilerYASAKLANSIN !
adalet sözdeee
taksiye binilmez
adalete bak be,,, Ülke acınacak hale geldi,,, resmen eşkiya hükümdar olmuş,,, altın devrini yaşıyor
Nasıl serbest kalıyorlar aklım almıyor.
bu denli sabıka kayıdlı taksicilere taksilere insanlar nasıl binsin bu adamlar ali kıran baş kesenmi devlet müdahale etmediği bir sisteme bu adi insanlar müdahale ediyor ve serbest kalıyor sadece görünen şu seçim uğruna taksici tepkisi çekmeyim derdinde olan bu hükümet kanlı olaylar bekliyor belliki kanun çıkarmanın
Bu nedir ya rezillik
Bırak 1 sabıkayı 4 er tane sabıka kayıtları var ve çalışmaya devam ediyorlar. Sonra Uber emek hırsızı..!!!
Yazıklar olsun böyle adalete . Cezaevlerinde yer yok diye böyle bir şey yapılmaz.
salın dışarı salın birini öldürürse alırsınız içeri bu kadar suç kaydı varsa ve hala suç işlemekten çekinmiyorsa demekki ıslah olmamış. başka bir bakış açısıyla “canlı bomba teröristlerin kimliğini tespit ettik ama eylem olmadığı için birşey yapmıyoruz”
Bu şehir eşkıyalarına trafik canavarlarının inadına UBER sonuna kadar UBER
Taksici değil tetikci ya uber in ya da plaka sahiplerinin tetikcisi algi olusturuluyor artik taksiciler evini gecindiremecek duruma geldi
adamlar şehir eskiyasi tiplere bak serbest bırakılıyor ttexas mi burası ya
işim gereği günde en az 3 defa taksiye biniyordum ama şöförlerin çoğu terbiyesiz ahlaksız kavgacı bayan müşterinin yanında küfür edecek kadar terbiyesizler ama artık UBER kullanıyorum şöförleri çok saygılı dürüstler ve araçlarda çok temiz ve rahat
plaka mafyaları devrede
Vallahi yazık ya şu karaktersiz hariç yüzünden sinirlerim bozuldu bi kişi lan bi kişi kaç tane herif adamı kuşatmak hangi adamlığa sığar gerçi pardon siz adamdan sayılmıyordunuz demi..
seçimden sonra şu adalet sistemine iyice ayar verilmeli artık yasalar mı ağırlaştırılır yoksa anayasa komple mi değiştirilir bilmem ama eğer bu kadar suç kaydı olan bi kişi taksi kullanabiliyorsa ben o taksiye binmem kardeşim
hepsi çete iettsi minibüsü taksisi de konforlu rahat ve ekonomik ulaşım uber bu şekilde müşterisi de artıyor
bu tür aadamlar halkın arasında bıçak silah yanlarınd sayın hakimde bu suçları göre göre serbest bırakıyor.insaf ve vicdan meselesi demeli.kendi ailesine olan bir tutum olsaydı aynı kararı verirmiydi bakalım.yazık adaletyerlerde bu hakimler yüzünden.
bu kadar adli sicili bozuk insanlar nasıl taksicilik yapabiliyor anlamak mümkün degil
taksicilere bak suç makınası
adaletinizi ya bu nasıl iş böyle bu adamlar o adamı öldürüncemi hapise atılacaklar.Savcılar bunları görmüyomu
ve bu tipler bu sabıkalara rağmen taksicilik yapabiliyor.
Sarı taksilerde çalışanlara denetim yok. Adamın arabasına biniyorsun adam resmen suç makinası baksanız... Ama uberde adamın sürücü olabilmesi için 50 tane mülakattan geçmesi gerekli. Bide mercedes ile gitmek var tertemiz ferah VIP olarak. Linea yı bir durduruyorum ön tamponu farklı renk arka tamponu yok yada vuruk... Konforsuz saçma sapan...
ve bunlar şimdi yine taksicilik yapmaya devam edecekler öylemi..En komik olanda bazı taksi duraklarında ve taksilerde emek hırsızlığına son yazması..siz hiç kurallara uyan bir taksi şoförü gördünüz mü..Aniden önünüze kırarlar emniyet şeritleri onların yolun ortasında durup yolcu alıp indirmeler sonrada emek hırsızlığına son ha...
Uber ci de hırsızlıktan sabıkalı. Hepsi bir birinden berbat
@erturk3674 konumuz bu mu taksici arkadaş
eee, bu yaptikları yine yanlarına kar mı kaldı yine?
şimdi o taksicinin arabasına binde tenha biryerde onun yaptığını 3-5 arkadaşı ile yapsa taksicinin anasına ailesine küfür etse haklı konuma düşer çünki adalet artık böyle işliyor kendi hesabını kendin gör usulü
bu taksiciler kendi içinizdeki pislikleri temizlemezseniz durum kötü müşterinin size olan sempatisi kayboluyor artık bizim taksi gibi dizilerde yok sempatinizi güçlendircek en büyük zararı size uber değil bu içinizdeki hainler veriyor
Bakarmısınız canımız kimlere emanet ,uyuşturucu ,yağma, sahte kimlik resmen suç makinası.
bundan sonra ubere binmek farz oldu.
Allah belanızı versin sizin. Adam 4 ayrı suçtan kayıtlı. Dilerim Allah tan bu kararı alan savcı hakim her kimse en sevdikleri yakınları böyle eşkıyalara denk gelir. Adaletınız yerın dibine batsın
Bu yaptıklarına kimse şaşırmadı çünki taksici işte diyip herkez normal karşıladı
işte kimlerin taksici olduğu ortaya çıkıyor istisnalar haric bu işe önüne geleni almayın insan taşıyor bunlar
o hakime bu küfürleri etseydi müebbet alırdı
ülkenin ne hale geldiğinin en basit göstergesi. aklı olan kaçıp kurtarsın kendini, yoksa olan aklı da gidecek.
ADALETE BAK ARKADAŞ KABADAYILIK ADALETİ AYNI TAKSİCİLER GASP EDİLDİKLERİNDE BÖYLE KABADAYILIK YAPIYOLARMIYDI YOOOO KOŞA KOŞA GASP EDİLDİK DİYOLARDI . DEMEKKİ BİTİNİZ KANLANMIŞ SİZİN BUNDAN SONRA AĞLAMAYIN BAŞINIZA BİŞEY GELİRSE O ZAMAN . YAZIKLAR OLSUN BUNLARI BIRAKANLARADA TEHDİT ETMEK BÜYÜK Bİ SUÇ ASLINDA GEREĞİ YAPILAMAMIŞ
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